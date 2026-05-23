به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون درباره آخرین شرایط تیم ملی ایران اظهار داشت: کمپ تمامی تیمهای حاضر در جام جهانی از سوی فیفا مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و خوشبختانه با پیگیریهایی که انجام دادیم، شرایط خوبی برای تیم ملی فراهم شد. ما در هفتههای اخیر جلسات متعددی با مسئولان فیفا داشتیم؛ چه در استانبول که حضوری با دبیرکل فیفا صحبت کردیم. چه جلسه ای که به صورت وبیناری با ماتیاس گرافستروم دبیرکل فیفا و دیگر مسئولان برگزاری مسابقات در تهران برگزار کردیم.
او درباره جزئیات این گفتگو تاکید کرد: درخواست ما این بود که با توجه به مشکلات موجود برای دریافت ویزا که برای ما درست کردهاند، محل کمپ تیم ملی تغییر کند که این موضوع مورد موافقت فیفا قرار گرفت.
وی افزود: در کمپ تیخوانا که نزدیک اقیانوس آرام و نزدیک مرز آمریکا و مکزیک قرار دارد مستقر میشویم و آنجا کمپ تیم ملی را فراهم کردیم. مقدمات کار انجام شده و در حال امضای قرارداد هستیم.
رئیس فدراسیون اضافه کرد: کلیه امکانات تمرینی از قبیل زمین چمن، استخر، سالن بدنسازی، رستوران اختصاصی و همه امکانات در این کمپ فراهم است. ورزشگاه بسیار زیبا و مدرنی هم دارد. فاصلهاش هم با لس آنجلس که ۲ بازی ما در آنجا برگزار میشود یا پرواز ۵۵ دقیقه است که نسبت به محل کمپ قبلی در آریزونا، فاصله بسیار کمتری دارد. با اتوبوس هم ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه راه است.
تاج ادامه داد: برای بازی با مصر که در سیاتل برگزار میشود نیز همان مسافتی است که باید قبلا از اریزونا طی میکردیم که حدود ۳ ساعت میشود. با این حرکت مسایل مربوط به ویزاها تا اندازه زیادی حل میشود. شاید بتوانیم با پرواز خودمان یعنی پرواز ایران ایر به مکزیک برویم.
