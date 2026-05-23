مظفر: تیم ملی فوتسال زنان در مسیر جوانگرایی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان پس از اعلام فهرست ۲۰ نفره تیم ملی درباره شرایط اردو و سیاستهای جدید کادر فنی اظهار داشت: در این مرحله از اردو تلاش کردیم نگاه متفاوتتری به ترکیب تیم داشته باشیم. حدود ۵۰ درصد از بازیکنان باتجربه و قدیمی در این اردو حضور ندارند و در مقابل، ۱۱ بازیکن برای نخستین بار به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند. این موضوع نشان میدهد که برنامه ما حرکت به سمت جوانگرایی و پشتوانهسازی برای آینده فوتسال بانوان است.
وی ادامه داد: بدون تردید جوانها انرژی، انگیزه و کیفیت خوبی دارند، اما برای رسیدن به موفقیت در سطح ملی نیاز است بازیکنان باتجربه نیز در کنار آنها باشند. تجربه در مسابقات بزرگ نقش بسیار مهمی دارد و میتواند به بازیکنان جوان کمک کند تا سریعتر با فضای حرفهای و فشار مسابقات بینالمللی آشنا شوند.
سرمربی تیم ملی فوتسال زنان با اشاره به اهمیت ایجاد فرصت برای نسل جدید فوتسال گفت:یکی از اهداف اصلی ما این است که بستر مناسبی برای رشد بازیکنان جوان فراهم کنیم تا بتوانند تواناییهای خود را نشان دهند. آینده تیم ملی متعلق به همین بازیکنان است و باید شرایطی ایجاد شود که در کنار کسب تجربه اعتمادبهنفس لازم را هم به دست بیاورند.
وی همچنین درباره حضور بازیکنان لیگ دسته اول در اردوی تیم ملی عنوان کرد: در این اردو ۳ بازیکن از لیگ دسته اول نیز دعوت شدند که این موضوع نشان میدهد تمام لیگها و بازیکنان زیر نظر کادر فنی قرار دارند. برای ما فقط نامها مهم نیست، بلکه عملکرد، انگیزه و آمادگی بازیکنان ملاک دعوت به تیم ملی است.
مظفر در پایان خاطرنشان کرد: مسیر پیشرو نیازمند صبوری، حمایت و برنامهریزی است. ما تلاش میکنیم تیمی بسازیم که هم از نظر فنی کیفیت بالایی داشته باشد و هم بتواند در سالهای آینده پشتوانه قدرتمندی برای فوتسال بانوان ایران باشد.
نظر شما