به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، برنامه دیدارهای تدارکاتی تیمهای حاضر در گروه ایران مشخص شده است؛ دیدارهایی که میتواند نقش مهمی در ارزیابی آمادگی این تیمها پیش از آغاز بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان داشته باشد.
بر این اساس، تیم ملی فوتبال بلژیک به عنوان یکی از حریفان جدی ایران در مرحله گروهی، روز سهشنبه ۱۲ خرداد به مصاف تیم ملی کرواسی خواهد رفت و سپس در تاریخ شنبه ۱۶ خرداد برابر تیم ملی تونس قرار میگیرد. این دو دیدار میتواند معیار مهمی برای سنجش شرایط فنی و آمادگی یکی از مدعیان صعود از گروه ایران باشد.
در دیگر دیدارهای مرتبط با این گروه، تیم ملی فوتبال مصر نیز برنامه فشردهای در پیش دارد؛ بهطوری که این تیم روز پنجشنبه ۷ خرداد مقابل تیم ملی روسیه صفآرایی میکند و در ادامه، روز یکشنبه ۱۷ خرداد برابر تیم ملی برزیل قرار خواهد گرفت. این دو مسابقه تدارکاتی برای «فراعنه» اهمیت ویژهای در آمادهسازی پیش از حضور در جام جهانی خواهد داشت.
همچنین تیم ملی فوتبال نیوزیلند دیگر رقیب ایران در مرحله گروهی، روز چهارشنبه ۱۳ خرداد مقابل تیم ملی هائیتی به میدان میرود و سپس در تاریخ شنبه ۱۶ خرداد برابر تیم ملی انگلیس صفآرایی خواهد کرد. این دیدارها نیز بخشی از برنامه آمادهسازی این تیم برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب میشود.
در همین حال، تیم ملی فوتبال ایران نیز در چارچوب برنامههای آمادهسازی خود، تا این لحظه انجام دیدار دوستانه با تیم ملی گامبیا را قطعی کرده است. این مسابقه قرار است روز جمعه ۸ خرداد برگزار شود و به عنوان یکی از جدیترین آزمونهای تدارکاتی شاگردان کادرفنی پیش از حضور در جام جهانی به شمار میرود.
با توجه به تقابل تیمهای ایران، بلژیک، مصر و نیوزیلند در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، برگزاری این دیدارهای دوستانه میتواند نقش مهمی در ارزیابی وضعیت فنی و شناخت نقاط ضعف و قوت حریفان احتمالی ایفا کند.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
نظر شما