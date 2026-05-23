رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر: تدوین اسناد اقتصاد دریاپایه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدیزاده شنبه شب در جمع خبرنگاران در ایستگاه رسانهای «موکب روایت میدان» با اشاره به آمادگی این نهاد در شرایط خاص اظهار داشت: با هدف ارتقای تابآوری عمومی، دورههای وبیناری کمکهای اولیه در ۱۰ شهرستان استان برگزار و بیش از ۳۰۰ نفر آموزشهای لازم را فرا گرفتند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر افزود: همچنین در فراخوانی که برای تشکیل گروههای جهادی دانشجویی صورت گرفت، ۱۷۰ نفر از داوطلبان جهت ارائه خدمات تخصصی در حوزههای پرستاری، روانشناسی و فنیمهندسی اعلام آمادگی کردند تا در صورت نیاز در کنار مردم باشند.
وی با تأکید بر ظرفیتهای پژوهشی جهاد دانشگاهی بوشهر افزود: در حوزه زیست بوم دریا، طرح احیای گونههای آبزی با تمرکز بر تکثیر و رهاسازی دلقک ماهی در خلیج فارس آغاز شده است، همچنین با همکاری پژوهشگاه رویان تهران، مقدمات راهاندازی نخستین مرکز سلول درمانی جنوب کشور ویژه بیماران سرطانی فراهم شده است که گامی بلند برای رفع نیازهای درمانی منطقه به شمار میرود.
احمدیزاده تصریح کرد: با وجود چالشهای لجستیکی، ذخیرهسازی خون بندناف نیز با جدیت دنبال شده، به طوری که در اسفند و فروردین ماه، مجموعاً ۶۸ نمونه موفق در این استان ثبت و به مرکز ارسال شده است.
رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر از موفقیت چشمگیر در حوزه اشتغال خبر داد و گفت: این مجموعه با پرداخت بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۳۵ شغل خرد و شرکت دانشبنیان، موفق شد با تحقق ۱۳۷ درصدی تعهدات اشتغالزایی، رتبه دوم کشور را کسب کند.
وی به برنامههای توسعه زیرساختی اشاره کرد و افزود: تیم تخصصی جهاد دانشگاهی برای راهاندازی اولین باشگاه هوش مصنوعی استان فعالیت خود را آغاز کرده است که پیشبینی میشود همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
وی بیان کرد: همچنین مرکز آموزشهای کوتاهمدت دشتستان با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی و اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان در حال تکمیل است و طرح ایجاد فرهنگسرای هنر و رسانه نیز در دستور کار قرار دارد.
احمدیزاده در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از کمبود مطالعات آمایشی در استان، خاطرنشان کرد: بهروزرسانی سند آمایش سرزمین و تدوین سند جامع گردشگری و اقتصاد دریاپایه، حیاتی است،متأسفانه به دلیل کمبود بودجه، پیشبینیهای لازم برای تدوین این اسناد محقق نشده است، در حالی که اجرای موفق تمامی برنامههای پژوهشی، منوط به وجود این اسناد بالادستی است که امیدواریم با نگاه ویژه مسئولان استانی، این موانع مرتفع شود.
