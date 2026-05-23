به گزارش خبرنگار مهر، حماد سامری، سرمربی تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان، امروز شنبه، پس از پیروزی مقابل نفت زاگرس جنوبی جهرم در چارچوب دور برگشت مسابقات انتخابی باشگاههای غرب آسیا، در جمع خبرنگاران حاضر در سالن نشاط مجموعه ورزشی انقلاب کرج، به تحلیل شرایط تیمش پرداخت و در خصوص دیدار فردای تیمش مقابل استقلال تهران اظهار داشت: بازی فردا تقریباً تشریفاتی است و اهمیت چندانی ندارد، زیرا ما سهمیه آسیایی را قطعی کردهایم و تفاوتی میان عنوان اولی یا دومی گروه وجود ندارد. بازیهای مهم و فینالگونه ما چهارشنبه و پنجشنبه برگزار خواهد شد که در آنجا برای رتبه اول و دوم رقابت میکنیم.
سرمربی پالایش نفت آبادان با اشاره به برنامهریزی برای این دیدار تصریح کرد: در بازی فردا که نتیجهاش تغییری در معادلات ایجاد نمیکند، صرفاً به مرور تاکتیکها خواهیم پرداخت و به بازیکنان اصلی خود استراحت خواهیم داد تا با آمادگی کامل مهیای دیدارهای نهایی چهارشنبه شویم.
سامری در ادامه با تقدیر از میزبانی استان البرز عنوان کرد: آنچه من مشاهده میکنم، تلاش واقعی برگزارکنندگان برای فراهم کردن تمام امکانات در اختیار تیمهاست. میزبانی البرز خوب است و آنها تمام توان خود را به کار گرفتهاند.
وی در عین حال به برخی محدودیتهای سختافزاری اشاره کرد و گفت: از قبل میدانستیم که امکانات سختافزاری البرز در همین حد است و این مجموعه از سوی فدراسیون برای میزبانی انتخاب شده است. با این وجود، در تمام مدت حضورم در کرج، نهایت همکاری را با ما داشتند و از این بابت صمیمانه تشکر میکنم.
سرمربی نفت آبادان در پایان و در واکنش به سوالی درباره کیفیت داوریها نیز خاطرنشان کرد: همانطور که تیمها پس از سه ماه از شرایط مسابقه دور بودند، داوران نیز وضعیت مشابهی دارند و برای بازگشت به آمادگی ایدهآل نیازمند زمان هستند.
وی همچنین گفت: به اعتقاد من، تا اینجای کار، نتایج مسابقات تحتتأثیر اشتباهات داوری قرار نگرفته است. اشتباهات فردی هم برای تیمها و هم برای داوران بخشی طبیعی از بسکتبال است.
گفتنی است در این دیدار، تیم پالایش نفت آبادان با نتیجه ۹۴ بر ۸۱ مقابل نفت زاگرس جنوبی جهرم به پیروزی رسید.
