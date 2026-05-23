سرهنگ امینی: مردم قدرت اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه شنبه در جمع مردم در میدان شهدای ذهاب رشت اظهار کرد: استان گیلان با دارا بودن ۲۵۰ شهید نقشی موثر در آزادسازی خرمشهر داشته است.
وی به شکست اهداف دشمن در عملیات بیتالمقدس اشاره کرد و گفت: شرط یاری دین خدا در شناخت دشمن، تاکتیکها و ترفندهایش است در غیر این صورت با تغییر محاسبات، جای دشمن و دوست عوض خواهد شد.
فرمانده سپاه رشت ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه دشمنشناسی تصریح کرد: با وجود حقانیت آشکار نظام جمهوری اسلامی هنوز عدهای در داخل کشور به دنبال پهن کردن فرش قرمز برای اجنبی هستند.
سرهنگ امینی افزود: طبق آیه ۲۷ سوره فتح، کسانی در معیت ولیفقیه خواهند بود که دارای دو شرط توامان یعنی اشداء علی الکفار و رحما بینهم باشند و در صورت خشم بر کفار، میتوانی بر خودی رحمانیت داشته باشی.
وی گفت: امروز اگر کسی بر کفار و قاتلین شهدا سرسخت بود میتواند در معیت ولیفقیه و امام زمان (عج) باشد اما متاسفانه عدهای به ظاهر روشنفکر به دنبال عادیسازی روابط با دشمن هستند.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت اضافه کرد: قبل از پیروزی انقلاب در اسارت و بردگی فرهنگی غرب بودیم اما انقلاب حامل عزت، استقامت، شجاعت برای ملت بود و امروز به برکت انقلاب در سراسر دنیا شعار مرگ بر آمریکا شنیده میشود.
سرهنگ امینی تصریح کرد: امروز ایران اسلامی هزینه تقابل با جنایتکاران را میپردازد اما اجازه نمیدهند عدهای با دیدگاه غربگرایانه خویش هزینه آمریکایی شدن را بر ما تحمیل کنند.
وی با بیان اینکه قدرت اصلی نظام جمهوری اسلامی، مردم هستند خاطرنشان کرد: اگر تا دیروز مولفه قدرت آمریکاییها ائتلافسازی علیه ملتهای آزاده جهان بود امروز به برکت انقلاب و ایستادگی ملت، شاهد ائتلافسازی جبهه حق و بسیج جهانی اسلام در سراسر جهان هستیم.
نظر شما