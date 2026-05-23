استان سمنان روی لبه «چاله جمعیتی» و بحران سالمندی

به گزارش خبرنگار مهر، سمیرا کرمی شامگاه شنبه در نشست خبری در موکب خبری شهید یاسینی بسیج رسانه سمنان واقع در اجتماع اقتدار مردم مرکز استان نسبت به پیری جمعیت و خطر سالمندی، در استان سمنان هشدار داد.

وی با بیان اینکه در بدو ورود به چاله جمعیتی هستیم، افزود: اصلاح چالش های قانونی در خصوص جمعیت و جوانی، نیاز ضروری است.

مدیرکل خانواده و امور زنان استانداری سمنان با بیان اینکه رایزنی هایی با مجمع نمایندگان استان در این خصوص صورت گرفته است، گفت: امیدواریم بتوانیم بلحاظ ساختاری اقدامات خوبی را در قوانین مرتبط با جمعیت و جوانی، شاهد باشیم.

کرمی با بیان اینکه بحران جمعیت البته مختص ایران نیست، تاکید کرد: بسیاری کشورها از جمله ایتالیا، ژاپن و آلمان و ... نیز با این چالش روبرو هستند اما ما باید به دنبال مدل ایرانی اسلامی مرتبط با جمعیت و جوانی باشیم. وی با بیان اینکه برنامه های فرهنگی و حمایتی باید توامان با هم صورت گیرد، افزود: نیاز است که در فرآیند های میان مدت و بلند مدت برنامه های قابل اجرایی پیشنهاد شود.

مدیرکل دفتر خانواده و زنان استانداری سمنان با بیان اینکه مراجعات زیادی به ما در خصوص وام ازدواج و مشکلات آن می شود، گفت: امیدواریم بانک ها برای این امر به زودی راهکاری پیدا کنند.

کرمی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج باید برای کسانی که از سن ازدواج عبور کرده اند هم باشد، بیان کرد: افرادی که در سنین بالا ازدواج می کنند از تسهیلات محروم هستند که نباید اینطور باشد.