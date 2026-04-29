اجرای تمرین آموزشی لشکر ۲۸ پیاده کردستان؛ شهروندان نگران نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای برنامههای آموزشی و ارتقای آمادگی نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات، تمرین تیراندازی کنترلشده توسط لشکر ۲۸ پیاده کردستان امشب چهارشنبه ۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در ساعات مختلف شب در سنندج برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، صداهای احتمالی ناشی از این تمرین، طبیعی بوده و در چارچوب برنامههای از پیش تعیینشده انجام میشود.
در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: این تمرین با رعایت کامل ملاحظات ایمنی اجرا شده و هیچگونه خطری متوجه شهروندان نخواهد بود.
همچنین از شهروندان درخواست شده است ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند.
