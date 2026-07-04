۲ کشته بر اثر تیراندازی در یک مرکز خرید در آمریکا 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در جریان تیراندازی در مرکز خرید «فرلین» در شهر دیربورن ایالت میشیگان آمریکا، دست‌کم دو نفر کشته و یک شهروند دیگر زخمی شد.

پس از شنیده شدن صدای تیراندازی در این مرکز خرید، پلیس محلی با صدور هشدار امنیتی از شهروندان خواست از نزدیک شدن به محل حادثه خودداری کنند. نیروهای امنیتی نیز با محاصره منطقه، عملیات جست‌وجو برای یافتن عامل مسلح این تیراندازی را آغاز کردند.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، یکی از قربانیان از ناحیه شکم و دیگری از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته است. همچنین یک رهگذر در جریان این حادثه زخمی شده است.

پلیس دیربورن در ادامه با تأیید کشته شدن دو نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر، اعلام کرد تحقیقات درباره انگیزه و جزئیات این حادثه ادامه دارد.

تصاویر منتشرشده از محل حادثه، فردی مسلح را در داخل مرکز خرید نشان می‌دهد که با چند نفر دیگر درگیر شده است.

رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع پلیس گزارش دادند شواهد اولیه نشان می‌دهد تیراندازی با هدف قرار دادن افراد مشخصی انجام شده است، اما تحقیقات برای روشن شدن ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد.

سازمان آرشیو خشونت‌های مسلحانه (GVA) پیشتر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۲ هزار نفر در آمریکا با سلاح ها گرم و سرد جان خود را از دست دادند.









