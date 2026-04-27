  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

عامل تیراندازی مراسم خبرنگاران کاخ سفید علت حمله به ترامپ را اعلام کرد

عامل تیراندازی مراسم خبرنگاران کاخ سفید علت تلاش خود برای ترور رئیس جمهوری آمریکا را جنایات دونالد ترامپ در تجاوز جنسی به کودکان و خیانت به مردم این کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کول آلن عامل تیراندازی در مراسم خبرنگاران کاخ سفید در بیانیه ای پیش از انجام این عملیات نوشته است: من شهروند آمریکا هستم. کارهایی که نمایندگان من انجام می‌دهند، روی من هم بازتاب دارد و دیگر حاضر نیستم اجازه بدهم یک کودک آزار، متجاوز و خائن، دستانم را با جنایات خودش آلوده کند.

وی از خبرنگاران حاضر در مراسم روز خبرنگاران کاخ سفید نیز انتقاد کرد و گفت: اگر واقعاً لازم باشد، از روی اکثر افراد حاضر در اینجا رد می‌شوم تا به اهداف برسم به این دلیل که اکثر حاضران انتخاب کردند که در سخنرانی یک کودک‌آزار، متجاوز و خائن شرکت کنند و بنابراین با او همدست هستند.

عامل تیراندازی مراسم خبرنگاران کاخ سفید روز گذشته تلاش کرد تا از لایه محافظان ترامپ عبور کرده و وی را به هلاکت برساند اما موفق نشد. وی هم اکنون در بازداشت پلیس است.

این اولین بار نیست که ترامپ به کودک آزاری متهم می شود و اسناد منتشر شده در پرونده جفری اپستین(قاچاقچی جنسی آمریکایی) نیز موید این موضوع است.

کد مطلب 6812569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها