فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی در دسترس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: با توجه به انجام فرایندها و اقدامات فنی مربوط به آماده‌سازی و محاسبات احکام جدید و جلوگیری از اختلال در ارائه اطلاعات مربوطه از طریق سامانه‌های الکترونیکی در شرایط خاص اینترنت کشور، دریافت فیش حقوقی اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی؛ فعلاً مقدور نیست و زمان آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این در حالی است که حقوق فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، به صورت علی الحساب واریز شده و قرار است افزایش حقوق سال جدید، از خرداد ماه اعمال شود.