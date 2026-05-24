به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا امروز (یکشنبه ۳ خرداد) در مغولستان پیگیری شد و طی آن نمایندگان ایران در اوزان مختلف مردان و زنان روی شیاپ چانگ رفتند.

امیررضا صادقیان مدال برنز خود را قطعی کرد

در جریان این روز از پیکارها و در وزن ۸۰- کیلوگرم که با حضور ۲۰ شرکت کننده برگزار شد، امیررضا صادقیان در دو راند به ترتیب با نتایج ۲ بر صفر و ۱۰ بر ۸ پیروز شد و با برتری کلی ۲ بر صفر «هوانگ» از چین تایپه را شکست داد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد و حریف «باتیرخان» از قزاقستان شد. او مقابل این حریف قزاقستانی در دو راند متوالی با نتایج ۴ بر ۳ و ۶ بر ۴ پیروز شد و مدال برنز خود را قطعی کرد.

قطعی شدن مدال برنز ناهید کیانی

در وزن ۵۷- کیلوگرم زنان که ۲۳ شرکت کننده دارد، ناهید کیانی در دور نخست دو راند مبارزه با «آرانیا» از هند را ۳ بر صفر و ۸ بر صفر به سود خود تمام کرد و با برتری ۲ بر صفر راهی مرحله یک هشتم نهایی شد. او در این مرحله با «فادیا خرفان» از اردن مبارزه کرد. راند نخست این مبارزه ۲ بر صفر به سود حریف اردنی تمام شد اما کیانی در دو راند دیگر با نتایج ۴ بر ۳ و ۲ بر صفر پیروز شد و برنده نهایی این مبارزه شد. او با این پیروزی مدال برنز خود را قطعی کرد.

مدال برنز یلدا ولی نژاد قطعی شد

در وزن ۶۲- کیلوگرم زنان که با حضور ۱۸ نماینده از کشورهای مختلف برگزار شد، یلدا ولی نژاد در دور نخست با «پوجا» از هند مبارزه کرد. او راند اول را ۱۰ بر ۸ برد اما راند دوم این مبارزه به دلیل آسیب دیدگی تکواندوکار هندی و امتناع او از ادامه مسابقه برگزار نشد. بدین ترتیب یلدا ولی نژاد برنده ۲ بر صفر این مبارزه شد و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت.

او در این مرحله با «ساسیکارن» از تایلند مبارزه کرد. ولی نژاد راند اول و سوم این مبارزه با با نتایج ۸ بر ۳ و ۱۴ و ۱۲ به سود خود تمام کرد اما در راند دوم به تساوی ۸ - ۸ دست یافت. بدین ترتیب او برنده مجموع این مبارزه شد. در ادامه ولی نژاد در مرحله یک چهارم با «کیم یان» از کره جنوبی مبارزه کرد و طی دو راند متوالی با نتایج ۱۰ بر صفر و ۸ بر صفر حریفش را شکست داد و مدال برنز خود را قطعی کرد.

حذف پلنک افکن

محمد حسن پلنگ افکن در وزن ۶۸- کیلوگرم که ۲۲ شرکت کننده داشت، بعد از برتری برابر نمایندگانی از قرقیزستان و مغولستان با «توخالبیوف» از ازبکستان مبارزه کرد. او در دو راند این مبارزه که در مرحله یک چهارم برگزار شد، ۸ به ۷ و ۶ به ۵ باخت و حذف شد.

پایان کار رهنما

امیرعباس رهنما هم در مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا بدون کسب مدال به کار خود پایان داد. او در وزن ۶۸- کیلوگرم که ۲۲ شرکت کننده داشت و در دور نخست، برابر «افریزان» از مالزی طی دو راند و با نتایج ۱۴ بر ۲ و ۹ بر ۳ پیروز شد و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد. در این مرحله رهنما به مصاف «بانلانگ» از تایلند رفت. رهنما نتیحه دو راند این مبارزه با ۶ به صفر و ۳ به ۲ واگذار کرد و با ناکامی از صعود، به کار خود پایان داد.

مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا امروز به پایان می رسد. پیش از برگزاری مبارزات روز پایانی، تیم ملی تکواندو ایران توسط آرین سلیمی، ابوالفضل زندی، مهدی حاجی موسایی و امیرسینا بختیاری صاحب ۴ نشان مدال طلا شده و یاسین ولی زاده نیز نقره کسب کرده است.