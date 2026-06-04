ابوالفضل زندی قهرمان سبک وزن تکواندو آسیا با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته مسیر جدیدی را در تکواندو برای خود تعریف کردم که هدف نهایی آن کسب طلای المپیک است. رسیدن به دو مدال طلای قهرمانی جهان در ووشی و امیدهای جهان در کنیا ابتدای این مسیر بود. خوشحالم که در مسابقات قهرمانی آسیا نیز موفق به کسب سومین مدال طلای خود شدم. سه مدالی که برای آن ۱۵ مبارزه انجام دادم و حتی یک راند را به حریفان واگذار نکردم.



ابوالفضل زندی افزود: شاید بتوان مسابقات قهرمانی آسیا را با رقابت های جهانی مقایسه کرد چرا که اغلب مدعیان جهانی و المپیک در این رویداد بزرگ و با اهمیت شرکت می کنند. به خصوص در این دوره که حکم انتخابی بازیهای آسیایی را داشت. به همین دلیل شاهد حضور همه مدعیان در ترکیب تیم های مطرح بودیم که خدا را شکر در این رویداد سخت موفق به کسب مدال طلا شده و مجوز حضور در بازیهای آسیایی را کسب کردم.



عضو تیم ملی تکواندو ادامه داد: در این مسابقات چهار مبارزه را بدون اینکه حتی یک راند به رقبا بدهم، پیروز شدم و طلا گرفتم. حتی در فینال برای تکواندوکار کره ای که سال قبل یک باخت را در مبارزه با او تجربه کرده بودم، با اختلاف پیروز شدم. اغلب راندها را با اختلاف امتیازی ۱۲ پیروز از زمین خارج شدم، ولی این بار هم مانند مسابقات جهانی ووشو حق من ضایع شد. عنوان فنی ترین تکواندوکار را که باید به من تعلق می گرفت به رقیب کره ای دادند که حریفان را با زحمت و با چاشنی شانس شکست داد.

قهرمان آسیا با اشاره به نتایج تیم ملی در مغولستان اظهار داشت: تیم ایران واقعا یک سرو گردن از همه رقبا حتی کره جنوبی بالاتر بود. هشت فینال برگزار شد که نمایندگان ما در ۵ فینال حاضر بودند. هشت طلا توزیع شد که چهارتای آن را ایرانی ها کسب کردند. این یعنی اقتدار تکواندو ایران. هیچ تیمی شایسته تر از کشور عزیزمان برای ایستادن روی سکوی قهرمانی نبود. ولی قسمت نبود.



وی در مورد شرایط سخت حضور در وزن ۵۸- کیلوگرم گفت: به نظر من وزن کم کردن سخت ترین کار دنیاست. ساعات قبل از وزنکشی خیلی دقایق کند می گذرد و به قولی وحشتناک است. بعد از وزنکشی نیز خیلی اهمیت دارد، ولی خدا را شکر با برنامه ریزی کادر فنی به خصوص مراقبت های ویژه دکتر یوسفی این شرایط را به خوبی پشت سر می گذارم.



زندی در پایان با بیان این که می خواهد به موفقیت هایش ادامه دهد و جا پای بزرگان تکواندو ایران بگذارد، گفت: از همه کسانی که در این مسیر به من کمک کردند، خانواده ام، مربی ام استاد عبداللهی و اعضای کادر فنی صمیمانه تشکر می کنم. ضمن اینکه باید از هادی ساعی تشکر ویژه ای داشته باشم. چرا که همیشه و در سخت ترین شرایط کنار اعضای تیم ملی است و با تدبیر ایشان اردوهای خوب و با کیفتی را شاهد هستیم.