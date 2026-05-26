به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی تکواندو آقایان و بانوان کشورمان که در رقابت‌های آسیایی مغولستان شرکت کرده بودند، عصر امروز سه‌شنبه ۵ خرداد وارد تهران شدند. در این مسابقات تیم ملی تکواندو آقایان با ۴ مدال طلا، یک نقره و یک برنز نایب قهرمان آسیا شد و تیم بانوان هم با یک مدال طلا و یک برتز در حایگاه چهارم ایستاد. البته که مدال طلای امیرسینا بختیاری در جدول محسوب نشد.

تاجیک: عملکرد ملی‌پوشان فوق‌العاده بود/ نایب‌قهرمانی آسیا با اختلافی ناچیز رقم خورد

علی تاجیک، سرمربی تیم ملی تکواندوی مردان ایران، پس از کسب عنوان نایب‌قهرمانی آسیا در نخستین حضور خود به عنوان سرمربی تیم ملی، اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنم که لطفش همیشه شامل حال مردم ایران و ورزشکاران ما بوده است. ملی‌پوشان عملکرد فوق‌العاده‌ای در این مسابقات داشتند و توانستند نمایش بسیار خوبی ارائه دهند.

وی با اشاره به اهمیت رقابت‌های قهرمانی آسیا افزود: این مسابقات همزمان حکم انتخابی و کسب سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا را داشت و به همین دلیل از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بود. حضور تمامی قهرمانان جهان و المپیک نیز باعث شده بود سطح فنی مسابقات به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.

تاجیک ادامه داد: خوشبختانه تیم ملی ایران در چنین شرایط دشواری عملکرد درخشانی داشت و موفق شد از هشت وزن، چهار مدال طلا کسب کند که نتیجه‌ای بسیار ارزشمند محسوب می‌شود.

سرمربی تیم ملی مردان درباره نتایج تیمی نیز توضیح داد: در محاسبه رده‌بندی تیمی، مجموع امتیازات تمامی بازیکنان لحاظ می‌شود و ما با اختلافی بسیار اندک پس از کره جنوبی در جایگاه نایب‌قهرمانی قرار گرفتیم. با این حال، از عملکرد ملی‌پوشان کاملاً رضایت داریم و هر فردی که نگاه فنی و کارشناسی به مسابقات داشته باشد، کیفیت کار تیم ایران را تأیید خواهد کرد.

وی در پایان درباره برنامه‌های آینده تیم ملی گفت: در ورزش حرفه‌ای نمی‌توان از حالا درباره نتایج آینده قولی داد، اما تمام تلاش ما این است که روند موفقیت تیم ملی ادامه پیدا کند. مهم‌ترین رویداد پیش‌روی تیم ملی، بازی‌های آسیایی ناگویا خواهد بود و پیش از آن نیز احتمال حضور در چند تورنمنت بین‌المللی، بر اساس برنامه‌ریزی و استراتژی فدراسیون، وجود دارد.

ساعی: از عملکرد تیم رضایت کامل داریم/ سطح مسابقات از دوره‌های قبل سخت‌تر بود

مهروز ساعی، سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان ایران، در ارزیابی عملکرد شاگردانش اظهار کرد: در این دوره از مسابقات موفق شدیم با کسب یک مدال طلا و یک مدال برنز، عنوان چهارمی آسیا را به دست بیاوریم و از عملکرد ملی‌پوشان رضایت داریم.

وی افزود: پنج تکواندوکار جوان و کم‌تجربه را به مسابقات اعزام کردیم که چهار نفر از آنها نخستین حضور بین‌المللی خود را تجربه می‌کردند. با این وجود، بازیکنان ما قرعه‌های دشواری داشتند و در همان مبارزات ابتدایی با حریفان قدرتمند روبه‌رو شدند.

ساعی با تمجید از عملکرد یلدا ولی‌نژاد عنوان کرد: یلدا با وجود قرعه بسیار سخت، مبارزات سنگینی را پشت سر گذاشت و موفق شد مدال برنز را کسب کند. همچنین ناهید کیانی نیز همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردیم، با شایستگی مدال طلا را به دست آورد و به وعده‌ای که پیش از اعزام داده بود عمل کرد.

سرمربی تیم ملی بانوان درباره برنامه‌های آینده گفت: تمام اردوها و مسابقاتی که طی سه ماه آینده برگزار خواهد شد، در راستای آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی ناگویا است. خوشبختانه در این رقابت‌ها توانستیم چهار سهمیه کامل بازی‌های آسیایی را کسب کنیم و نخستین تورنمنت مهم پیش‌رو نیز مسابقات آزاد کره جنوبی خواهد بود.

وی درباره جایگاه تیم ایران در جدول نهایی مسابقات نیز توضیح داد: تیم ما موفق به کسب سکو شد اما در این دوره تنها به سه کشور نخست جام اهدا شد. در حالی که دوره قبل پنجم شده بودیم، این بار جایگاه چهارم را به دست آوردیم که نشان‌دهنده پیشرفت تیم است.

ساعی با اشاره به قدرت بالای رقابت‌ها خاطرنشان کرد: کشورهایی مانند کره جنوبی و چین با ترکیب کامل ۱۶ نفره در مسابقات حاضر شده بودند و رقابت‌ها به دلیل اهمیت کسب سهمیه ناگویا، از تمامی دوره‌های گذشته دشوارتر بود. با این حال، عملکرد تیم ایران بسیار ارزشمند بود.

یلدا ولی‌نژاد: هدفم تبدیل برنز آسیا به طلای دوره بعد است

یلدا ولی‌نژاد، دارنده مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا، پس از این مسابقات گفت: موفق شدم در این دوره حریفان سرسختی را شکست دهم و در نهایت به مدال برنز برسم.

وی ادامه داد: در مبارزه پایانی برابر نماینده چین با اختلاف بسیار کمی شکست خوردم، اما امیدوارم در دوره بعد بتوانم مدال طلای آسیا را کسب کنم.

ولی‌نژاد همچنین با اشاره به شرایط تمرینی تیم ملی اظهار کرد: با وجود مشکلات و شرایط نه‌چندان مناسب کشور، فدراسیون تلاش کرد امکانات و سالن‌های تمرینی را برای تیم ملی فراهم کند و ما نیز تمام توان خود را برای کسب بهترین نتایج به کار گرفتیم.

ناهید کیانی: با وجود بیماری، اجازه ندادم شرایط جسمی روی نتیجه‌ام تأثیر بگذارد

ناهید کیانی، دارنده مدال طلای تکواندوی آسیا، درباره شرایط خود پیش از مسابقات گفت: دو روز پیش از آغاز مسابقات به یک ویروس شدید مبتلا شدم اما اجازه ندادم این موضوع روی روند مسابقاتم تأثیر بگذارد.

وی افزود: از لحاظ ذهنی آماده بودم و با کمک مربیان و کادر فنی، تمامی حریفانم را به‌خوبی آنالیز کرده بودیم. خدا را شکر این برنامه‌ریزی‌ها نتیجه داد و توانستم چند مبارزه را در لحظات پایانی به سود خود تمام کنم که همین موضوع شیرینی پیروزی را بیشتر کرد.

کیانی درباره هدف اصلی‌اش در این رقابت‌ها اظهار کرد: مهم‌ترین هدفم کسب سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا بود، زیرا این رویداد برای مردم ایران اهمیت زیادی دارد. اکنون نیز تمام تمرکزم را روی کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی گذاشته‌ام.

وی همچنین با اشاره به فشارهای روحی و جسمی ماه‌های اخیر گفت: اتفاقات سختی را پشت سر گذاشتم اما موفق شدم بر آنها غلبه کنم. پس از این مسابقات بیش از هر زمان دیگری به قدرت ذهنی خود ایمان پیدا کردم و دوست داشتم این خوشحالی را با مردم ایران تقسیم کنم.

ابوالفضل زندی: شایسته قهرمانی بودیم/ هدف بعدی‌ام درخشش در ناگویاست

ابوالفضل زندی، دارنده مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا، اظهار کرد: تیم ملی ایران شایستگی قهرمانی را داشت و با اختلافی بسیار اندک نایب‌قهرمان شد.

وی ادامه داد: موفق شدم چهار مبارزه خوب را پشت سر بگذارم و در دیدار نهایی نیز نماینده کره جنوبی را با اختلاف ۱۳ امتیاز در هر راند شکست دهم.

زندی با اشاره به روند موفقیت‌های اخیرش گفت: پس از مسابقات قهرمانی جهان بزرگسالان و امیدهای جهان، توانستم سومین مدال طلای خود را نیز کسب کنم و امیدوارم این روند را تا بازی‌های آسیایی ناگویا و حتی المپیک ادامه دهم.

یاسین ولی‌زاده: مدال نقره را در آینده به طلا تبدیل می‌کنم

یاسین ولی‌زاده، دارنده مدال نقره تکواندوی آسیا، درباره نخستین تجربه حضورش در مسابقات بزرگسالان قهرمانی آسیا گفت: خدا را شکر می‌کنم که توانستم در اولین حضورم مدال نقره کسب کنم؛ هرچند هدفم مدال طلا بود.

وی افزود: پرچم کشورم برای من ارزش بسیار زیادی دارد و امیدوارم در مسابقات آینده این مدال نقره را به طلا تبدیل کنم.

ولی‌زاده درباره سطح مسابقات نیز گفت: تمامی قهرمانان جهان و المپیک در این رقابت‌ها حضور داشتند و من در طول مسابقات پنج مبارزه انجام دادم که سه دیدار آن برابر قهرمانان جهان و المپیک بود. خوشبختانه موفق شدم از این مبارزات سربلند خارج شوم.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی‌ام بازی‌های آسیایی است و قول می‌دهم در مسابقات آینده بهترین نتیجه را برای مردم ایران کسب کنم.

امیررضا صادقیان: مدالم در ۲۰ صدم ثانیه تغییر رنگ داد

امیررضا صادقیان، دارنده مدال برنز آسیا، درباره عملکرد خود در این رقابت‌ها گفت: خوشحالم که توانستم در نخستین حضور آسیایی‌ام مدال برنز کسب کنم و دست پر به کشور بازگردم.

وی ادامه داد: در مبارزه نیمه‌نهایی برابر نماینده کره جنوبی، شرایط مسابقه مطابق برنامه پیش نرفت و در فاصله ۲۰ صدم ثانیه تا پایان، نتیجه تغییر کرد و رنگ مدالم عوض شد.

صادقیان درباره مسابقات آینده نیز اظهار کرد: تمام تلاش خود را می‌کنم تا در صورت اعزام به رقابت‌های بعدی، مدال برنز را به طلا تبدیل کنم و پاسخ اعتماد مردم را بدهم.

آرین سلیمی: در واقع قهرمان آسیا شدیم/ با وجود شرایط سخت، تیمی همدل داشتیم

آرین سلیمی، دارنده مدال طلای آسیا، با اشاره به عملکرد تیم ملی مردان گفت: ما در حقیقت با کسب چهار مدال طلا و پنج فینالیست، قهرمان مسابقات شدیم اما به دلیل برخی قوانین مربوط به سهمیه پرزیدنت، یکی از مدال‌ها در جدول تیمی لحاظ نشد.

وی افزود: در شرایط بسیار سخت و حتی در فضای جنگی تمرین کردیم اما تیم ملی کاملاً یکدل و متحد بود و توانست به نتیجه دلخواه برسد.

سلیمی درباره شرایط فنی خود نیز توضیح داد: پس از المپیک با آسیب‌دیدگی و عمل جراحی چشم روبه‌رو بودم و مدت زیادی از میادین دور ماندم. این مسابقات دومین تورنمنتم پس از دو سال بود و طبیعی است که هنوز تا شرایط ایده‌آل فاصله داشته باشم.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین هدف فعلی، کسب سهمیه برای کشور بود که خوشبختانه به آن دست پیدا کردیم و اکنون باید منتظر تصمیم کادر فنی برای ترکیب نهایی بازی‌های آسیایی باشیم.

امیرسینا بختیاری: اگر مدال من محاسبه می‌شد، ایران قهرمان آسیا بود

امیرسینا بختیاری، دارنده مدال طلای آسیا، درباره کیفیت مسابقات گفت: این دوره از مسابقات از سطح فنی بسیار بالایی برخوردار بود، زیرا علاوه بر قهرمانی آسیا، سهمیه بازی‌های آسیایی ژاپن نیز در آن توزیع می‌شد.

وی افزود: تمامی کشورها با ترکیب کامل و قدرتمند در مسابقات حاضر شده بودند و همین مسئله باعث شد سطح رقابت‌ها به شکل محسوسی افزایش پیدا کند.

بختیاری درباره محاسبه نشدن مدالش در جدول تیمی توضیح داد: من از طریق سهمیه اتحادیه تکواندوی آسیا و به واسطه قهرمانی در مسابقات پرزیدنت‌کاپ چین به این مسابقات اعزام شده بودم و به همین دلیل مدالم در جدول تیمی ایران لحاظ نشد. در غیر این صورت، ایران عنوان قهرمانی آسیا را کسب می‌کرد.

حاجی‌موسایی: سنگین‌ترین وزن مسابقات را پشت سر گذاشتم

مهدی حاجی‌موسایی، دارنده مدال طلای آسیا، اظهار کرد: سطح مسابقات بسیار بالا بود و وزن من نیز سنگین‌ترین وزن رقابت‌ها محسوب می‌شد؛ چرا که سه مدال‌آور جهانی در این وزن حضور داشتند.

وی افزود: خوشبختانه با لطف خدا توانستم بهترین نتیجه را کسب کنم و مدال طلا را به دست بیاورم.

حاجی‌موسایی با اشاره به شرایط روحی خود پس از شنیدن خبر شهادت برخی کودکان ایرانی گفت: این اتفاقات تأثیر زیادی روی من گذاشت و احساس کردم کوچک‌ترین کاری که می‌توانم برای شادی دل خانواده‌ها انجام دهم، کسب مدال برای کشورم است.

وی در پایان درباره برنامه‌های آینده تیم ملی گفت: کسب سهمیه بازی‌های آسیایی از همین مسابقات آغاز شد و حالا باید با برنامه‌ریزی دقیق و تمرینات منظم، خود را برای ناگویا آماده کنیم؛ چرا که بازی‌های آسیایی رقابت بسیار مهم و دشواری خواهد بود.