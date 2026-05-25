۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۴

تاجیک: اتفاق بزرگی برای تکواندو ایران افتاد/ بیشترین سهمیه را گرفتیم

سرمربی تیم ملی تکواندو ایران گفت: همه تیم‌ها در این مسابقات بهترین نفرات را آورده بودند و خوشحالیم که توانستیم مدال‌های خوشرنگی را کسب کنیم و در چند وزن روی سکو قرار بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجیک سرمربی تیم ملی تکواندو آقایان با اشاره به نایب قهرمانی تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: این نایب قهرمانی را به مردم ایران تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با این مدال‌های خوشرنگ توانسته باشیم دل مردم را شاد کنیم.

وی افزود: مسابقات قهرمانی آسیا در ۸ وزن برگزار شد و با توجه به اینکه مسابقات در راستای کسب سهمیه بازی‌های آسیایی نیز بود همه تیم‌ها تلاش می‌کردند که سهمیه بیشتر را بگیرند و بهترین عملکرد را از خود نشان دهند.

سرمربی تیم ملی تکواندو گفت: همه تیم‌ها در این مسابقات بهترین نفرات را روانه کرده بودند و خوشحالیم که توانستیم در جمع همه مدعیان مدال‌های خوشرنگی را کسب کنیم و در چند وزن روی سکو قرار بگیریم. بدون شک برای ما اتفاق بزرگی است که برای کشورمان ایران افتخارآفرینی کنیم.

تاجیک خاطرنشان کرد: ملی‌پوشان ایران توانستند بیشترین سهمیه را برای بازی‌های آسیایی ناگویا به دست آورند و نسبت به ادوار گذشته مسابقات قهرمانی آسیا بیشترین مدال طلا را به دست آوردیم.

وی گفت: این موفقیت بزرگ در سخت‌ترین شرایط برای ما به دست آمد چراکه در مدت اخیر کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و با وجود همه مشکلات توانستیم تمرینات را به خوبی انجام دهیم و آماده مسابقات شویم‌. تلاش ما این است که این موفقیت‌ها را در بازی‌های آسیایی ناگویا تکرار کنیم.

