تاجیک: اتفاق بزرگی برای تکواندو ایران افتاد/ بیشترین سهمیه را گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجیک سرمربی تیم ملی تکواندو آقایان با اشاره به نایب قهرمانی تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: این نایب قهرمانی را به مردم ایران تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با این مدال‌های خوشرنگ توانسته باشیم دل مردم را شاد کنیم.

وی افزود: مسابقات قهرمانی آسیا در ۸ وزن برگزار شد و با توجه به اینکه مسابقات در راستای کسب سهمیه بازی‌های آسیایی نیز بود همه تیم‌ها تلاش می‌کردند که سهمیه بیشتر را بگیرند و بهترین عملکرد را از خود نشان دهند.

سرمربی تیم ملی تکواندو گفت: همه تیم‌ها در این مسابقات بهترین نفرات را روانه کرده بودند و خوشحالیم که توانستیم در جمع همه مدعیان مدال‌های خوشرنگی را کسب کنیم و در چند وزن روی سکو قرار بگیریم. بدون شک برای ما اتفاق بزرگی است که برای کشورمان ایران افتخارآفرینی کنیم.

تاجیک خاطرنشان کرد: ملی‌پوشان ایران توانستند بیشترین سهمیه را برای بازی‌های آسیایی ناگویا به دست آورند و نسبت به ادوار گذشته مسابقات قهرمانی آسیا بیشترین مدال طلا را به دست آوردیم.

وی گفت: این موفقیت بزرگ در سخت‌ترین شرایط برای ما به دست آمد چراکه در مدت اخیر کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و با وجود همه مشکلات توانستیم تمرینات را به خوبی انجام دهیم و آماده مسابقات شویم‌. تلاش ما این است که این موفقیت‌ها را در بازی‌های آسیایی ناگویا تکرار کنیم.