روایت «فتح» خرمشهرهای امروز؛ مقاومت این مردم تاریخ انقضا ندارد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ سوم خرداد در خاطره جمعی ملت ایران با مفهوم «مقاومت» و «آزادی» خرمشهر نقش بسته است و شور حماسی مردم مومن و ولایت‌مداری را روایت می‌کند که غیرتمندانه خروشیدند، حضور بیگانه در خاک پاک کشور را بر نتابیدند، جان‌های عزیز خود را در این راه فدا کردند و سرزمین خود را از چنگال بیگانه بیرون کشیدند. همین شور حماسی و غیرت و شجاعت مردم در دوران هشت ساله دفاع مقدس امروز در میانه جنگ تحمیلی سوم و تجاوز وحشیانه دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی به کشورمان بار دیگر به زیبایی جلوه‌گر شده و صحنه‌های تاریخی در حال ثبت است.

امروز مردم داغدارِ رهبر و هموطنان بی‌گناه بعد از بالغ بر ۸۰ روز همچنان به مقاومت و پایداری در برابر دشمن بیگانه ادامه می‌دهند و انواع سناریوهای توطئه دشمن را خنثی کرده‌اند. این مسیر روشن به فضل الهی و عنایت امام زمان (عج) همچنان قدرتمندانه ادامه دارد و با توکل به خدای سبحان، ملت ایران به تعبیر امام شهید «خرمشهرها در پیش دارد» که باید فتح کند و به قله آزادی برسد.

سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان بهانه‌ای شد تا در گفتگو با یک رزمنده و پیشکسوت دوران دفاع مقدس، نگاه مقایسه‌ای به این حماسه بزرگ سال‌های اولیه انقلاب و حماسه امروز ملت مبعوث ایران در برابر دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی بپردازیم. عباس پیکار، اهل بروجن استان چهارمحال و بختیاری، مسئول واحد تبلیغات تیپ ۴۴ قمربنی‌هاشم (ع) در دوران دفاع مقدس، فعال فرهنگی و اجتماعی و کارشناس و مدرس حوزه دفاع مقدس است.

این رزمنده و پیشکسوت دفاع مقدس که خود در متن عملیات إلی بیت‌المقدس در بهار ۱۳۶۱ حضور داشته است، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این عملیات پیروزمندانه، پاسخگوی پرسش‌های ما بود.

* به عنوان رزمنده‌ای که در عملیات الی بیت‌المقدس و حماسه فتح خرمشهر حضور داشتید، شرح مختصری از این عملیات را توضیح بدهید.

عملیات الی بیت‌المقدس در چهار مرحله طی حدود ۲۵ شبانه‌روز از ۱۰ اردیبهشت‌ماه تا سوم خرداد ۱۳۶۱ با رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام انجام و شهر استراتژیک و بندری خرمشهر که در بدو جنگ به اشغال نیروهای بعثی درآمده بود، از چنگال دشمن آزاد شد. یکی از اهداف اصلی صدام از حمله به ایران، در اختیار گرفتن این شهر مهم و استراتژیک بود که با شهادت و شجاعت و رشادت فرماندهان و رزمندگان ایرانی این آرزو محقق نشد.

ارتش بعثی‌ عراق شعار و جمله‌ای معروف را بر دیوارها و ویرانه‌های خرمشهر نوشته بودند با این مضمون که «جئنا لنبقی» یعنی آمدیم که بمانیم. آنها آمدند تا این بندر مهم را که اهمیتی کمتر از بندر بصره نداشت، برای همیشه از آن خود کنند لذا صدام وعده داده بود اگر کسی در این طرح موفق شود، کلید بصره را به او خواهم داد. در طی حدود ۲ سالی که خرمشهر در دست عراقی‌ها بود، بهترین و بیشترین استحکامات را برای حفظ شهر بنا کردند تا ایران به هیچ‌وجه نتواند آن را پس بگیرد اگرچه فرماندهان ما با تدابیری که اندیشیدند شهر را آزاد کردند.

* با وجود اینکه می‌گویید استحکامات و موانع محکمی برای جلوگیری از نفوذ رزمندگان ایرانی در شهر بنا شد، ما چگونه توانستیم آن را بازپس بگیریم؟

نیروهای ایران از همان نقطه که خرمشهر به اشغال درآمده بود یعنی از جاده خرمشهر به شلمچه و بصره، حملات را آغاز کردند و رزمندگان ما در چهارمین مرحله عملیات بیت‌المقدس از حدود اول خرداد ۶۱ این جاده را فتح کردند، جاده را بستند و در نهایت وارد شهر شدند. بتدریج رزمندگان ما توانستند عملیات محاصره کامل عراقی‌ها در خرمشهر را پیش ببرند و راه خروج دشمن را ببندند و هزاران نیروی ارتش عراق مستقر در خرمشهر را به اسارت بگیرند. البته بخشی از نیروهای دشمن توانستند از طریق رودخانه فرار کنند. کسانی هم که ماندند یعنی بالغ بر ۱۵ هزار عراقی به اسارت ما درآمدند.

به خاطر دارم که نیروهای بعثی برای اسیر شدن و در امان ماندن جانشان از هم سبقت می‌گرفتند و کار به جایی رسید که برای انتقال اسرا از خرمشهر به پشت خط مقدم از انواع کامیون‌ها و تریلرهای انتقال مهمات استفاده می‌شد و همه خودروها روانه خرمشهر شدند تا انتقال اسرا را انجام دهند؛ اسرا به صورت فشرده بر کفی تریلی‌ها قرار می‌گرفتند و از آن مهلکه خارج می‌شدند.

حماسه سوم خرداد ۶۱ را باید قله پیروزی‌های دفاع مقدس هشت ساله بدانیم چرا که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بندر صادراتی و وارداتی آن دوران ایران را آزاد کردیم و اجازه ندادیم عراق به اهداف تجاوزکارانه خود دست یابد.

* از دیدگاه شما دفاع مقدس دوم و سوم مردم ایران علیه دشمنان چه مشابهت‌هایی با دفاع مقدس هشت ساله دارد؟

حملات دشمن آمریکایی صهیونی در خرداد و اسفند سال گذشته امتداد حملات دشمن در ۳۱ شهریور سال ۵۹ بود یعنی امروز دشمن اهداف جدیدی نسبت به سال ۵۹ را دنبال نمی‌کند و هدف دشمنان ایران، غارت و چپاول است. امام راحل (ره) با نگاه عمیق و بصیر خودشان در آن دوران به خوبی تشخیص دادند که آمریکای جنایتکار در پشت پرده تجاوز رژیم بعث عراق علیه کشورمان قرار دارد و لذا فرمودند: امروز دست آمریکا از آستین رژیم صدام بیرون آمده است. این سخن بسیار مهم است چرا که در آن دوران، روابط سیاسی آمریکا و عراق بسیار تیره بود تا جایی که سفارت آمریکا در بغداد تعطیل و روابط دیپلماتیک قطع بود. آمریکا حکومت صدام را در لیست سیاه قرار داده بود اما بعدها افشا شد که رئیس‌جمهور وقت آمریکا وقتی دید عراقی‌ها زمینه حمله به انقلاب نوپای ایران را دارند، معاون خود را به دیدار با صدام در مرز اردن فرستاد و حمایت همه‌جانبه خود را از یک جنگ تمام‌عیار علیه دشمن مشترک یعنی ایران اعلام کرد.

بنابراین جنگ تحمیلی هشت ساله به اذن و چراغ سبز آمریکا بود همچنان‌که آمریکا در به راه انداختن جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز بازیگر اصلی بوده است. امام شهید ما در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود به زیبایی از واژه «بلعیدن» برای تبیین اهداف آمریکایی‌ها در حمله به ایران استفاده کردند که دشمن می‌خواهد با این توطئه‌ها و حملات ایران را ببلعد.

این تعبیر حکیمانه و نغز از زبان رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی به تمام معنا بیان کننده همه اهداف آمریکا در شکل دادن جنگ‌های تحمیلی علیه ما است و به خوبی بیان می‌کند که دشمن همچون جانوری وحشی و درنده‌خو دهان خود را بازکرده و حریصانه قصد دارد طعمه را یکجا ببلعد. غافل از آنکه ایران لقمه اندازه دهان او نیست و پیش از قورت دادن، خفه خواهد شد.

دشمن جهانخوار و استعمارگر از بدو انقلاب اسلامی تا امروز قصد داشت ایران بزرگ یکدست و یکپارچه را به ایرانستان‌ها تبدیل کند زیرا می‌پندارد که ایران بزرگ برای آمریکا و جهان استکبار خطر است و مانع از دستیابی به اهداف می‌شود لذا باید این خطر بزرگ را با تجزیه و کوچک‌سازی کشور از میان بردارد و منابع سرشار و غنی آن را ببلعد.

* نقش مردم در جلوگیری از دستیابی دشمن به اهدافش را در جنگ‌های تحمیلی اول، دوم و سوم چگونه ارزیابی می‌کنید؟

«مردم» کلیدواژه استقلال و آزادی ایران اسلامی هستند و هر آنچه از قدرت و اقتدار کشور داریم از مردم و متعلق به مردم است. این مردم در هر برهه‌ای که احساس خطر کردند، به صورت خودجوش و بدون اینکه منتظر بمانند، به صحنه آمدند و از انقلاب و کشور حراست و حفاظت کردند. این پشتبانی مردم ایران در جنگ‌های تحمیلی علیه کشورمان بود که باعث اقتدار و عزت این مملکت شد.

قدرت نظامی و دفاعی ایران اسلامی که امروز جهان را به تحیر واداشته است نیز مرهون تلاش و مجاهدت فرزندان و دانشمندان مردمان این مرز و بوم است که در شرایط تحریم و با کم‌ترین امکانات چنین شاهکارهایی را در عرصه موشکی و پهپادی خلق کردند.

مردم ولایی و همیشه در صحنه در جنگ تحمیلی سوم همچون دو جنگ تحمیلی دیگر به پشتیبانی از کشور و نظام اسلامی، بیش از ۸۰ شب است که به خیابان‌ها آمدند و از تمامیت ارضی کشور مردانه دفاع می‌کنند و اجازه نمی‌دهند سنگرها خالی بماند.

در سال ۵۹ صدام خیال می‌کرد ایران و انقلاب نوپای اسلامی در موقعیت ضعف قرار دارد لذا حمله کرد تا خاک کشور را تصرف کند. امروز هم دشمن با محاسبات غلط خود تصور می‌کند ایران در ضعیف‌ترین حالت قرار دارد لذا این حملات را ترتیب داد تا ایران را ببلعد. دشمن احمق ما هیچ‌گاه قدرت اتحاد و یکپارچگی و همدلی مردم در برابر بیگانگان را در محاسبات خود در نظر نگرفته و دچار خطای محاسباتی شده است لذا در برابر مقاومت ایرانیان بصیر و فهیم و قوی، خوار و مفلوک است. امامین انقلاب قائل بودند که «مردم ایران از مردم زمان پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) برتر هستند» و ما این برتری را بارها و بارها از جمله در جنگ‌های تحمیلی مشاهده کردیم.

* با توجه به حضورتان در عملیات آزادسازی خرمشهر، نکته‌ای از این فتح و پیروزی ناظر به شرایط امروز دارید که به ما بگویید؟

ما در چهار مرحله عملیات انجام دادیم و در خاطرات و صحبت‌های فرماندهان عملیات بیت‌المقدس نیز داریم که در مرحله سوم وقتی به سمت خرمشهر رفتیم، حمله‌ای را تدارک دیدیم اما نتوانستیم وارد شهر بشویم. فرماندهان کم‌کم به این نتیجه می‌رسیدند که باید از عملیات دست بکشند و با عملیات دیگر در زمان دیگری به سمت شهر بروند چرا که نیروها و امکانات و فضای عملیاتی ظرفیت ادامه کار برای آزادسازی را نداشت.

اما در نهایت تصمیم بر این شد که عملیات را ادامه دهند و اجازه ندهند دستاوردهای مراحل قبلی عملیات که مرهون رشادت و شهادت رزمندگان بود از بین برود.

لذا فرماندهان ما با توکل بر خدای سبحان و تتمه نیروهای باقیمانده آخرین توان خود را به کار گرفتند و پیش رفتند. این حضور خالصانه و ایثارگرانه رزمندگان اسلام که با توسل به ائمه (ع) و امید به عنایت الهی آخرین ظرفیت خودشان را به کار گرفتند، باعث نصرت الهی شد و خدای متعال عنایت کرد و لطف خود را شامل حالمان کرد، دشمن از محاصره ما مستأصل و تسلیم شد و خدای کمک کرد تا بتوانیم شهر را آزاد کنیم.

تصورم این است که امروز نیز ما در آستانه رسیدن به پیروزی‌های بزرگ در برابر ابرقدرت‌های عالم هستیم و اگر مردم و مسئولان و قوای مسلح ما تحت امر رهبر معظم انقلاب، فرماندهی کل قوا به این مقاومت ادامه دهند، به یاری خداوند و عنایت امام زمان (عج) پیروزی نزدیک است و دشمن به حول و قوه الهی مأیوس خواهد شد.

ملت ایران در جنگ ۴۰ روزه بزرگ‌ترین خسارت‌ها و در رأس آن، شهادت امام انقلاب و ولی امر مسلمین را متحمل شد، سرداران و فرماندهان بزرگ نظامی و امنیتی، دانشمندان و نخبگان، کودکان و فرزندان این مرز و بوم در این جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند.

مقاومت ملت مبعوث ایران با وجود این داغ‌ها و خسارت‌ها همچنان ادامه دارد و کسی نباید دلسرد شود یا کسانی نباید مردم را دلسرد کنند.

دشمن امروز تمام تلاشش را می‌کند تا اتحاد و اتفاق مردم را خدشه‌دار کند اما ملت ما بصیر و فهیم است و از این اتحاد و همدلی دست نمی‌کشد. اتحاد ملت، پشتوانه و دلگرمی نیروهای نظامی ما به‌شمار می‌رود لذا این وحدت و یکپارچگی ملی که امام شهید تعبیر به «اتحاد مقدس» کردند، کلیدواژه دستیابی به پیروزی نهایی است همچنان که در سایه این اتحاد و همدلی توانستیم خرمشهر قهرمان را از دشمن بازپس بگیریم.