دستگیری عامل قطع درختان جنگلی در اراضی ملی خلخال

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معصوم زاده اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت بر اساس گزارش مردمی در عرصه‌های جنگلی منطقه حفاظت شده آق داغ با مشاهده عملیات قطع درختان، بلافاصله وارد عمل شدند و در اقدامی ضربتی، متخلف زیست‌محیطی حین ارتکاب جرم و حمل محموله چوب دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه با دستور مقام قضایی درختان قطع شده به پاسگاه محیط بانی منتقل شد، افزود: فرد متخلف با سوء استفاده از مجوز قطع درختان باغی که از اداره منابع طبیعی اخذ کرده بود اقدام به قطع درختان خودروی جنگلی حاشیه باغات کرده بود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال با اشاره به اینکه پرونده متخلف جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم نهایی به مراجع قضایی ارجاع شد، گفت: حفاظت از سرمایه‌های ملی و جنگل‌ها خط قرمز ماست و با هرگونه دست‌اندازی به اراضی ملی با قاطعیت برخورد خواهد شد.