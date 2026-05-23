به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی غیرقانونی کود شیمیایی در دو انبار سطح شهرستان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود:مأموران انتظامی با هماهنگی تعزیرات حکومتی و همکاری اداره جهاد کشاورزی به محل انبارها اعزام شدند و در بازرسی از انبارها، ۶۰۰ کیسه کود شیمیایی سیاه و سفید بدون مجوز قانونی کشف شد و ۳ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: این کالا از اقلام اساسی و مورد نیاز بخش کشاورزی است و بررسی‌ها نشان می‌دهد مالک انبار قصد داشته با سوءاستفاده از شرایط تورمی و ایجاد کمبود در بازار، این محموله را با قیمت بالاتر عرضه کند.

سردار سلمانی با اشاره به ارزش ۳۰ میلیارد ریالی کالاهای کشف شده، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.