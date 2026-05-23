۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

کشف ۳۰ تُن کود شیمیایی احتکار شده در دره‌شهر

ایلام - فرمانده انتظامی استان ایلام از کشف ۳۰ تُن کود شیمیایی احتکار شده در دو انبار شهرستان دره‌شهر به ارزش ۳۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی غیرقانونی کود شیمیایی در دو انبار سطح شهرستان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود:مأموران انتظامی با هماهنگی تعزیرات حکومتی و همکاری اداره جهاد کشاورزی به محل انبارها اعزام شدند و در بازرسی از انبارها، ۶۰۰ کیسه کود شیمیایی سیاه و سفید بدون مجوز قانونی کشف شد و ۳ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: این کالا از اقلام اساسی و مورد نیاز بخش کشاورزی است و بررسی‌ها نشان می‌دهد مالک انبار قصد داشته با سوءاستفاده از شرایط تورمی و ایجاد کمبود در بازار، این محموله را با قیمت بالاتر عرضه کند.

سردار سلمانی با اشاره به ارزش ۳۰ میلیارد ریالی کالاهای کشف شده، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

