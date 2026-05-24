روز شمار هفته ملی بدون دخانیات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت وزارت بهداشت، روزشمار هفته ملی بدون دخانیات (۴ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۵) را با شعار «افشای جذابیت ها و تبلیغات دروغین برای نسلی عاری از دخانیات» اعلام کرد.
روزشمار هفته ملی بدون دخانیات
دوشنبه ۴ خرداد: خانوادههای عاری از دخانیات، برای نسل بدون دخانیات
سهشنبه ۵ خرداد: نسل عاری از دخانیات، با خودمراقبتی و سلامت روان
چهارشنبه ۶ خرداد (عید سعید قربان): نسل عاری از دخانیات، با ترویج آموزههای دینی
پنجشنبه ۷ خرداد: تعهد و مشارکت اصناف، برای نسل عاری از دخانیات
جمعه ۸ خرداد: نسل عاری از دخانیات، با ورزش و تفریحات سالم
شنبه ۹ خرداد: آموزش نوجوانان و جوانان، برای نسل عاری از دخانیات
یکشنبه ۱۰ خرداد: تعهد و مشارکت اصحاب رسانه، برای افشای ترفندهای صنایع دخانی
شعار سازمان جهانی بهداشت برای ۱۰ خرداد (۳۱ می) روز جهانی بدون دخانیات ۲۰۲۶ «پردهبرداری از جذابیت؛ مقابله با اعتیاد به نیکوتین و دخانیات» اعلام شده که بر افشای تاکتیکهای صنایع دخانیات و نیکوتینمحور جهت جذاب نشان دادن مصرف دخانیات حتی برای کودکان و نوجوانان و با هدف افزایش آگاهی و حمایت جهانی برای وضع و اجرای سیاستهای مؤثر در جلوگیری از ایجاد جذابیت محصولات دخانی تاکید دارد.
