اعلام روزشمار و شعار هفته ملی بدون دخانیات در کرمانشاه

فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح ابعاد بهداشتی و فرهنگی برنامههای پیشرو اظهار کرد: شعار امسال هفته ملی بدون دخانیات تحت عنوان «افشای جذابیتها و تبلیغات دروغین برای نسلی عاری از دخانیات» تعیین شده است که این نامگذاری با هدف آگاهسازی تودههای مردم نسبت به پیامدهای مخرب مصرف مواد دخانی بر سلامت جوانان، حفاظت از محیط زیست و بهداشت عمومی جامعه صورت میپذیرد.
وی با اشاره به پیوند برنامههای داخلی با کمپینهای بینالمللی افزود: هر ساله به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات در ۳۱ ماه می، اقدامات هماهنگ و گستردهای در سراسر جهان متناسب با استانداردهای سازمان جهانی بهداشت اجرا میشود که محور اصلی کمپین سال ۲۰۲۶ این نهاد بینالمللی نیز بر پردهبرداری از جذابیتهای کاذب و مقابله ساختاری با اعتیاد به نیکوتین متمکز است تا ترفندهای تجاری این صنایع برای جذب کودکان آشکار شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه به تشریح دقیق روزشمار این مناسبت در کشور پرداخت و تصریح کرد: عناوین برنامههای هفته ملی بدون دخانیات از تاریخ ۴ الی ۱۰ خردادماه مشخص شده است که بر این اساس، روزهای دوشنبه و سهشنبه به ترتیب با محوریت «خانوادههای عاری از دخانیات، برای نسل بدون دخانیات» و «نسل عاری از دخانیات، با خود مراقبتی و سلامت روان» نامگذاری شدهاند.
ایمانی در ادامه تبیین جدول روزشمار این رویداد بهداشتی یادآور شد: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته با شعارهای «نسل عاری از دخانیات، با ترویج آموزههای دینی» و «تعهد و مشارکت اصناف، برای نسل عاری از دخانیات» پیگیری میشود؛ همچنین روز جمعه نیز با محوریت «نسل عاری از دخانیات، با ورزش و تفریحات سالم» به موضوع نقش کلیدی سلامت جسمانی در پیشگیری از اعتیاد میپردازد.
این مقام مسئول در پایان با تاکید بر نقش آموزش و رسانهها در خنثیسازی ترفندهای مافیای دخانیات خاطرنشان ساخت: روزهای شنبه و یکشنبه به عنوان روزهای پایانی این هفته، به ترتیب به موضوعات «آموزش نوجوانان و جوانان، برای نسل عاری از دخانیات» و «تهد و مشارکت اصحاب رسانه، برای افشای ترفندهای صنایع دخانی» اختصاص یافته است تا با همافزایی عمومی، بسترهای لازم برای صیانت از نسل جوان فراهم آید.
