به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این دانشگاه با هدف هماندیشی، تبادل تجربیات و بررسی راهکارهای نوین در حوزه بینالملل آموزش عالی، «نشست ملی توسعه و هوشمندسازی زیرساختهای فناورانه حوزه بینالملل در دانشگاههای کشور» را روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مسئولان، مدیران و فعالان حوزه آموزش عالی، فناوری و همکاریهای بینالمللی کشور برگزار میکند.
محورهای اصلی این نشست شامل بینالمللیسازی دانشگاهها، آموزش هوشمند زبان فارسی، جذب و مدیریت دانشجویان بینالمللی، توسعه زیرساختهای هوشمند دانشگاهی و همچنین بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در فرآیندهای بینالمللی دانشگاهها خواهد بود.
در این رویداد، ظرفیتها و سامانههای هوشمند توسعهیافته در تعامل میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مؤسسه دانشبنیان «موج تفکر دانشگستر» معرفی و ارائه میشود. این زیرساختها با هدف تسهیل در همکاریهای بینالمللی، مدیریت بهتر دانشجویان بینالمللی، هوشمندسازی فرآیندهای آموزشی و ایجاد بسترهای نوین ارتباطی در دانشگاهها طراحی شدهاند.
از جمله زیرساختهای کلیدی که در این نشست به بررسی آنها پرداخته میشود، میتوان به مواردی چون سامانه DICP زیرساخت مدیریت همکاریهای بینالمللی، سامانه DaneshGo: زیرساخت هوشمند تبادل و جذب دانشجو در کشورهای اسلامی، سامانه ParsiGO: فناوری هوشمند آموزش زبان فارسی به دانشجویان بینالمللی و سامانه PARS: سامانه هوشمند ارزیابی مهارتهای آموزشی اشاره کرد.
هدف از برگزاری این نشست، تقویت تعاملات دانشگاهی، توسعه زیرساختهای فناورانه حوزه بینالملل و ایجاد بسترهای نوین همکاری میان دانشگاهها، نهادهای اجرایی و مجموعههای فناور کشور اعلام شده است.
