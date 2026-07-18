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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

وزارت علوم به دهخدا رتبه «عالی» داد

وزارت علوم به دهخدا رتبه «عالی» داد

مؤسسهٔ دهخدای دانشگاه تهران در ارزیابی کیفی مراکز آموزش زبان فارسی کشور، رتبه «عالی» را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، در تازه‌ترین ارزیابی کیفی مراکز آزفا، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه «عالی» شد و به عنوان یک مرکز پیشرو و برتر کشور جایگاه خود را تثبیت کرد.

بر اساس گزارش رسمی ارزیابی که از سوی معاون بورس و امور دانشجویان خارج و رئیس کارگروه پذیرش شورای عالی برنامه‌ریزی و مدیریت امور دانشجویان غیرایرانی به رئیس دانشگاه تهران ارسال شده است، عملکرد این مرکز با اتکا به ۱۳ شاخص و معیار تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. این ارزیابی نشان می‌دهد که مؤسسه دهخدا، فراتر از یک مرکز آموزشی، نقشی اثرگذار در توسعه علمی و بین‌المللی زبان فارسی ایفا می‌کند. در متن نامه تأکید شده است که این مرکز می‌تواند بیش از پیش در گسترش زبان و ادب فارسی و نیز فراهم‌سازی زمینه تحصیل دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های کشور نقش‌آفرین باشد. چنین جایگاهی، اهمیت آموزش زبان فارسی را نه صرفاً به‌عنوان فعالیتی فرهنگی، بلکه به‌مثابه ابزاری راهبردی در دیپلماسی علمی و تعاملات دانشگاهی برجسته می‌کند.

مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، به‌عنوان نخستین مرکز دانشگاهی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، مدت زمان زیادی است که در تربیت زبان‌آموزان بین‌المللی و ارتقای استانداردهای آموزشی این حوزه فعالیت می‌کند. کسب رتبه عالی در این ارزیابی، تأییدی بر کیفیت ساختار آموزشی، توان تخصصی اعضای علمی و جایگاه ملی و فراملی این مجموعه است.

کد مطلب 6891672
طاهره تهرانی

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