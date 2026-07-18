وزارت علوم به دهخدا رتبه «عالی» داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، در تازه‌ترین ارزیابی کیفی مراکز آزفا، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه «عالی» شد و به عنوان یک مرکز پیشرو و برتر کشور جایگاه خود را تثبیت کرد.

بر اساس گزارش رسمی ارزیابی که از سوی معاون بورس و امور دانشجویان خارج و رئیس کارگروه پذیرش شورای عالی برنامه‌ریزی و مدیریت امور دانشجویان غیرایرانی به رئیس دانشگاه تهران ارسال شده است، عملکرد این مرکز با اتکا به ۱۳ شاخص و معیار تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. این ارزیابی نشان می‌دهد که مؤسسه دهخدا، فراتر از یک مرکز آموزشی، نقشی اثرگذار در توسعه علمی و بین‌المللی زبان فارسی ایفا می‌کند. در متن نامه تأکید شده است که این مرکز می‌تواند بیش از پیش در گسترش زبان و ادب فارسی و نیز فراهم‌سازی زمینه تحصیل دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های کشور نقش‌آفرین باشد. چنین جایگاهی، اهمیت آموزش زبان فارسی را نه صرفاً به‌عنوان فعالیتی فرهنگی، بلکه به‌مثابه ابزاری راهبردی در دیپلماسی علمی و تعاملات دانشگاهی برجسته می‌کند.

مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، به‌عنوان نخستین مرکز دانشگاهی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، مدت زمان زیادی است که در تربیت زبان‌آموزان بین‌المللی و ارتقای استانداردهای آموزشی این حوزه فعالیت می‌کند. کسب رتبه عالی در این ارزیابی، تأییدی بر کیفیت ساختار آموزشی، توان تخصصی اعضای علمی و جایگاه ملی و فراملی این مجموعه است.