کتابخانه روستای «سرا» به پایگاه پرورش استعدادهای فرهنگی تبدیل شده است

معصومه حسنی خونسار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کتابخانه عمومی شهید رجایی روستای سرا در شهرستان سقز توانسته با بهرهگیری از شیوههای نوین ترویج کتابخوانی، الگوی موفقی از فعالیت فرهنگی در مناطق روستایی ارائه دهد.
وی افزود: این کتابخانه با ایجاد پیوند میان کتاب، هنر و آموزش، فضای متفاوتی برای کودکان و نوجوانان فراهم کرده و مطالعه را از یک فعالیت صرفاً آموزشی به فرآیندی خلاقانه و اثرگذار تبدیل کرده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان ادامه داد: در این مجموعه، فرآیند کتابخوانی بر پایه الگویی چهار مرحلهای شامل انتخاب هدفمند کتاب، قصهگویی تعاملی، تلفیق داستان با هنر نقاشی و بازآفرینی داستان توسط کودکان طراحی شده که نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته است.
کودکان روستا به نویسندگی علاقهمند شدهاند
حسنی خونسار با اشاره به دستاوردهای این برنامهها بیان کرد: کودکان عضو کتابخانه در سنین پایین با مهارتهای خواندن و روایتگری آشنا شدهاند و برخی آثار تولیدی آنان نیز در نشریات محلی منتشر شده است.
وی خاطرنشان کرد: این تجربه نشان میدهد که با استفاده از روشهای خلاقانه میتوان بذر علاقه به مطالعه، نویسندگی و تفکر را حتی در مناطق دورافتاده و روستایی گسترش داد.
«زنگ کتابخوانی» حلقه اتصال مدرسه و کتابخانه
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان در ادامه به فعالیتهای حوزه نوجوانان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح «زنگ کتابخوانی نوجوان» در مدارس، موجب تقویت ارتباط میان نظام آموزشی و فعالیتهای فرهنگی کتابخانه شده است.
به گفته وی، برگزاری نشستهایی با موضوعات متنوع علمی، ادبی و تاریخی باعث شده نوجوانان از مخاطبان مقطعی کتاب به افرادی تحلیلگر و علاقهمند به مباحث فکری تبدیل شوند.
حسنی خونسار افزود: یکی از ویژگیهای مهم این نشستها، مشارکت نوجوانان در طراحی و اجرای برنامهها است که زمینه تقویت اعتماد به نفس و قدرت بیان آنان را فراهم کرده است.
کتابخانههای روستایی؛ بستری برای توسعه فرهنگی
وی با تأکید بر اهمیت توسعه کتابخانههای روستایی اظهار کرد: حمایت نهاد کتابخانههای عمومی کشور از تجهیز و توسعه این مراکز فرهنگی، نقش مهمی در رشد فرهنگی جوامع محلی و پرورش نسل اندیشمند ایفا کرده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان افزود: تجربه موفق کتابخانه شهید رجایی سرا نشان میدهد که کتابخانههای روستایی میتوانند فراتر از یک فضای مطالعه، به پایگاههای فرهنگی و اجتماعی مؤثر در تربیت نسل آینده تبدیل شوند.
