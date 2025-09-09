پویش «کتابخوان هوارنشین بیساران» در روستای بیساران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان در این مراسم با تقدیر از ابتکار و خلاقیت کتابدار کتابخانه شهید ملامحمد ذبیحی روستای بیساران، اظهار کرد: برگزاری این پویش به‌ویژه در یک منطقه روستایی، به عنوان گام مؤثری در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در مناطق هوار نشین کشور محسوب می‌شود.

معصومه حسنی خونسار افزود: ترویج کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان از اولویت‌های اصلی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است و این پویش نماد عملی این هدف در منطقه بیساران است که با استقبال گرم و چشمگیر جامعه هدف روبرو شده است.

در ادامه، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان گفت: در این پویش، برنامه‌های متنوعی همچون نشست‌های کتابخوانی، معرفی کتاب، مسابقات کوله‌پشتی دانایی، نمایشنامه‌خوانی، قصه‌گویی و پرسش و پاسخ برگزار می‌شود و همچنین برای افزایش جذابیت برنامه‌ها در میان کودکان و نوجوانان، بازی‌های گروهی و مسابقات فرهنگی نیز گنجانده شده است.

حسنی خونسار ضمن اشاره به نقش مثبت حمایت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از توسعه کتابخانه‌های روستایی، افزود: این حمایت‌ها موجب تسهیل پیشرفت‌های فرهنگی در جوامع محلی شده است و زمینه‌ساز رونق بیشتر فعالیت‌های کتابخوانی در این مناطق خواهد بود.

در پایان این مراسم، لوح تقدیر مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان به کتابدار خلاق و مسئول کتابخانه شهید ملامحمد ذبیحی، نوری شهابی، اهدا شد و بسته‌های فرهنگی به عنوان هدیه بین کودکان و نوجوانان شرکت‌کننده در پویش توزیع شد.

کتابخانه عمومی شهید ملامحمد ذبیحی روستای بیساران با تلاش‌های شبانه‌روزی نوری شهابی، در سال ۱۴۰۳ به عنوان کتابخانه برتر روستایی در سطح کشور معرفی شد.