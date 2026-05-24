برخورد قاطع با تخلفات صنفی و قاچاق آرد در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین صادقی در تشریح این طرح اظهار کرد: تأمین نان باکیفیت و به قیمت مصوب، خط قرمز ماست و در همین راستا، تیم‌های مشترک بازرسی با همکاری اتحادیه‌ها و اتاق اصناف، عملکرد نانوایان را به‌صورت مستمر و دقیق رصد خواهند کرد.

وی در خصوص برخوردهای قانونی پیش‌بینی‌شده برای متخلفان افزود: هرگونه اقدام غیرقانونی از جمله قاچاق آرد، تعطیلی خود سرانه، کم‌فروشی و یا عدم رعایت استانداردهای کیفیت نان، با برخورد آنی و بدون اغماض مواجه خواهد شد و در صورت محرز شدن تخلف، قطع سهمیه آرد و پلمب واحد صنفی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل صمت استان اردبیل با تأکید بر کافی بودن ذخایر آرد استان، از مردم ولایتمدار اردبیل خواست تا بازوان نظارتی دستگاه‌های اجرایی باشند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه یکپارچه پاسخگوی ۱۲۴ صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند تا در اسرع وقت بازرسین به موضوع رسیدگی کنند.

صادقی در پایان با اشاره به سیاست‌های حمایتی این اداره کل گفت: در کنار برخوردهای سلبی با متخلفان، از نانوایان متعهد و قانون‌مندی که با تکریم مردم و عرضه نان باکیفیت فعالیت می‌کنند، حمایت ویژه خواهد شد و اختصاص سهمیه آرد تشویقی برای این دسته از نانوایان در نظر گرفته شده است.