۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۸

محکومیت قاچاقچی آرد در اردبیل

اردبیل- مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از محکومیت قاچاقچی آرد به دلیل فروش خارج از ضوابط تعیینی دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی آذر اظهار کرد: پرونده ۳۳۶ کیسه آرد سهمیه ای خارج از ضوابط تعیینی دولت آرد یارانه ای به ارزش یک میلیارد و ۲۵۴ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه قاچاق تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط آردهای کشف شده به نفع اداره غله و خدمات بازرگانی، متخلف را به پرداخت دو میلیارد و ۵۰۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل گفت: بازرسان سازمان صمت شهر اردبیل این تخلف را کشف و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6832186

