کشف میلیاردی سیگارهای خارجی قاچاق در اردبیل 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غفار براتی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با اولویت سیگار خارجی قاچاق را به مدت ۷۲ ساعت و با همکاری عملیاتی ماموران انتظامی و پلیس های تخصصی اجرا کردند.

وی افزود: با اجرای این طرح و در عملیات های مختلف پلیسی ۱۱۹ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال کشف و ۹ نفر در این رابطه دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل با اشاره به ۳۸ مورد بازدید از اماکن در اجرای این طرح گفت: ۳ واحد از این اماکن پلمب، یک دستگاه خودرو توقیف و ۹ فقره پرونده تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد.

سرهنگ براتی تصریح کرد: تلفن ۱۱۰ مرکز فوریت های پلیسی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت اقتصادی است.