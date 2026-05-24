به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ معاونت بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، دومین نشست مشترک رایزنان علمی کشور با حضور حبیبا، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم و قنبری باغستان، معاون امور دانشجویان خارج، در راستای تقویت دیپلماسی علمی بین الملل با استفاده از ظرفیت رایزنان علمی به‌صورت برخط برگزار شد.

بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت کشورهای مقصد

واحدی در این نشست با تأکید بر لزوم هم‌افزایی ساختارمند میان رایزنان علمی و بدنه اجرایی وزارت علوم، به تحلیل دقیق ظرفیت‌های علمی کشورهای مختلف پرداخت و دستورکارهای اختصاصی هر حوزه را تعیین کرد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری گسترده و پیشتازی چین در حوزه «آموزش هوشمند» تا سطح مدارس، استفاده از داده‌ها و اسناد علمی این کشور را برای تدوین اسناد بالادستی ایران را ضروری دانست.

واحدی در ادامه این جلسه گفت: با توجه به قرابت‌های فرهنگی و پیشرفت‌های قابل‌توجه هند در حوزه پلتفرم‌های آموزش آنلاین، بهره‌گیری از تجربیات این کشور برای ارتقای کنسرسیوم دانشگاه‌های بزرگ ایران را مورد تأکید قرار داد.

وی افزود: با وجود چالش‌های موجود در بومی‌سازی آموزشی، میتوان از تجربیات کشور روسیه به دلیل همگرایی‌های سیاسی و علمی بهره‌برداری کرد.

واحدی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان مقیم ترکیه و توسعه همکاری با کشورهای عضو اکو در زمینه رتبه‌بندی‌های منطقه‌ای و بررسی فرصت‌های جدید در کشورهای حوزه CIS تأکید کرد.

در ادامه این جلسه بررسی میزان همراهی و امکان‌سنجی توسعه همکاری‌های علمی با کشورهای شرق آسیا از جمله سنگاپور و مالزی، به عنوان بخشی از دستورکار راهبردی رایزنان علمی تعیین شد.

ارتقای کیفی گزارش‌دهی و مدیریت دانش

واحدی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن انتقاد از ماهیت صرفاً توصیفی گزارش‌های ارسالی، بر ضرورت تحول در نظام گزارش‌دهی تأکید کرد.

وی تصریح کرد: گزارش‌های آینده باید با پیوست «خلاصه مدیریتی» دوصفحه‌ای و مشتمل بر «پیشنهادات عملیاتی» ارائه شوند تا از اتلاف زمان در فرآیندهای اجرایی جلوگیری شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد که گزارش‌ها به‌گونه‌ای تدوین شوند که با پیوند خوردن به نیازهای روز نظام آموزشی کشور، از انباشت و مسکوت ماندن آن‌ها جلوگیری شده و انگیزه لازم برای پیگیری‌های مستمر فراهم گردد.

بهره‌برداری از ظرفیت کشورهای هدف در حوزه‌های تخصصی

الزامات آموزش هوشمند و تغییرات ساختاری

واحدی، آموزش هوشمند را فراتر از زیرساخت‌های اینترنتی دانسته و بر نقشه راه «تدوین استانداردها، تولید محتوا، روش‌های اشتراک‌گذاری (آنلاین/آفلاین)، تغییر قوانین و مقررات، و به‌روزرسانی برنامه‌های آموزشی متناسب با زیست‌بوم جدید تاکید کرد.

اعتباربخشی به‌جای رتبه‌بندی

وی با تمایز قائل شدن میان «رتبه‌بندی» و «اعتباربخشی» اظهار داشت: «تمرکز اصلی وزارت علوم بر اعتباربخشی موسسات آموزشی است که باید به‌طور مستمر در دستور کار رایزنان قرار گیرد. همچنین، پیگیری پیشنهاد رتبه‌بندی کشورهای عضو اکو که پیش‌تر مطرح شده بود، از دیگر تأکیدات وی بود.

حمایت از دانشجویان و فرصت‌های مطالعاتی

واحدی با اشاره به لزوم حمایت از دانشجویان دکتری، خواستار جهت‌دهی هدفمند به این دانشجویان برای بهره‌مندی از بورس‌ها و ظرفیت‌های مطالعاتی در کشورهای چین، روسیه، ترکیه، مالزی و سایر مقاصد علمی شد تا چالش‌های ارزی و ویزایی دانشجویان تا حد امکان مرتفع گردد.

آمادگی برای نشست شانگهای

در پایان، معاون آموزشی وزارت علوم ضمن تأکید بر لزوم برگزاری جلسات هم‌اندیشی منظم (طوفان فکری) جهت خروج از روزمرگی، بر آمادگی کامل برای حضور در نشست آتی سازمان همکاری‌های شانگهای (خرداد ماه در بلاروس) تأکید کرد و از رایزنان خواست گزارش‌ها و خروجی‌های کارگروه‌های تخصصی خود را برای هماهنگی نهایی به معاونت آموزشی ارسال کنند.