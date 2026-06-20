به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، در حاشیه اجلاس وزیران علوم کشورهای عضو اتحادیه شانگهای در بلاروس -مینسک معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم کشورمان با معاون وزیر روسیه و رئیس همکارای بین الملل وزارت علوم روسیه دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار حبیبا ضمن بیان ظرفیت سیستم آموزش عالی کشورمان در جهت بین الملل سازی آموزشی، آمادگی جهت پذیرش و افزایش تعداد دانشجویان خارجی روس در ایران را اعلام کرد.

اعطا بورس متقابل با کشور روسیه، انجام دوره های مشترک آموزشی، تبادل استاد و دانشجو، از مواردی بود که توسط معاون وزیر کشورمان در این نشست عنوان شد.

معاون وزیر روسیه کانستانتین ماگلیوا، ضمن خوشامد گویی و تبریک به مردم سربلند کشورمان بمناسبت پیروزهای بدست آمده در جنگ های تحمیلی اخیر، ضمن ابراز همدردی با مردم شریف ایران حمایت کشور و دولت روسیه از مردم و نظام ج. ا. ا. را عنوان کرد و همچنین حمایت کشور روسیه و وزارت علوم از دانشجویان ایرانی در مدت جنگ را بیان کرد، در ادامه تقاضای بررسی مجدد دانشگاه های روسیه افرایش تعداد این دانشگاها و قرار گرفتن در لیست دانشگاهی مورد تایید را داشتند.

در مورد بازگشت دانشگاهای روسیه در لیست تایید دانشگاهای ایران پیشنهاد حبیبا نسبت به استفاده ار سیتم ISC مورد توجه قرار گرفت و استقبال شد.

کانستانتین ماگلیوا عنوان کرد که پیرو آخرین ملاقات مدیر -معاون فن آوری با همکاران وزارت علوم روسیه در نشست قبلی شانگهای و اطلاع رسانی در جهت آسیب‌های وارد شده بر سیستم آموزش عالی کشور در طی جنگ، معاون وزیر روسیه آمادگی وزارت علوم روسیه در جهت همکاری در این راستا را اعلام نمودند که پیشنهاد با تشکیل کمیته ای که قابلیت بررسی موارد فوق را دارد مورد موافقت طرفین قرار گرفت.

همچنین پیرو جلسات رایزن علمی با مرکز اعطا بورس به شهروندان ایرانی (روس سا ترود نیچستوا) و طرح موضوع لزوم دخالت وزارت علوم در فرایند اعطا بورس، معاون وزیر روسیه از این موضوع استقبال کردند و پیگیری را در دستور کار خود قراردادند.