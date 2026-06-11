کشف سلاح شکاری غیرمجاز در یک دامداری گرمسار؛ دستگیری متهم توسط پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داود آقازاده عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی فرماندهی انتظامی گرمسار از کشف اسلحه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان گرمسار با اشرافیت اطلاعاتی، پی بردند فردی اقدام به نگهداری یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در محل دامداری خود کرده که با هماهنگی لازم نسبت به بازرسی محل مورد نظر اقدام کردند.

فرمانده انتظامی گرمسار با بیان اینکه پلیس در بازرسی محل موفق به کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز شد، افزود: در این رابطه متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی گرمسار تصریح کرد: مدافعان امنیت با دارندگان سلاح های غیرمجاز قانونی و بدون اغماض برخورد خواهند کرد.