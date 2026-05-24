نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان اصفهان طی ماههای پیش رو افزایش میانگین دمای فراتر از نرمال بین یک تا سه درجه سلسیوس خواهد داشت، اظهار کرد: امسال تابستانی گرم تر از معمول در انتظار اصفهان است.
وی با اشاره به روند افزایشی دما در ماههای تیر و مرداد، افزود: بیشترین افزایش دما در نیمه دوم تابستان و به ویژه از بازه ۱۵ مردادماه به بعد خواهد بود.
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دوره گرما طی تابستان امسال نسبت به سال گذشته طولانی تر خواهد بود، خاطرنشان کرد: ماندگاری هوای گرم در ساعات روز، طولانی خواهد بود؛ به بیان دیگر، ممکن است میانگین دما عدد بالایی نباشد اما گرما طی ساعات بیشتری از روزهای طولانی تابستان، به درازا میکشد.
کاهش ۲۰ درصدی بارشها در سرچشمههای آبی حوضه زایندهرود
حاجی بابایی همچنین به وضعیت بارشی استان اصفهان در سال آبی (زراعی) کنونی اشاره و اظهار کرد: میانگین بارشهای استان از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۴ تا دوم خردادماه ۱۴۰۵ حدود ۱۳۹ میلیمتر بوده است که نسبت به میانگین دوره بلندمدت حدود ۱۳ درصد کاهش و نسبت به سال آبی گذشته نزدیک به ۶۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش مهر، میانگین بارندگی یک سال زراعی کامل در استان اصفهان ۱۹۷.۳۸ میلیمتر و در کشور ۲۴۰ میلیمتر است و سال زراعی از اول مهر هر سال شروع میشود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه دارد.
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه مناطق شمال و غرب استان بیشترین کاهش بارندگی را در سال آبی کنونی داشته اند، ادامه داد: در مناطق غربی استان اصفهان و سرچشمههای آبی زایندهرود نیز حدود ۲۰ درصد کاهش بارش داشتیم.
حاجی بابایی افزود: در فروردین امسال بهبود وضعیت بارندگیهای استان را با وقوع بارشهای نرمال در مناطق غرب و سرچشمههای زایندهرود شاهد بودیم و خوشبختانه کمینههای دما به ویژه در فروردین ماه خنک بود و این باعث شد که ماندگاری برف در سرچشمههای آبی زایندهرود دوام داشته باشد و روان آب نسبتا مناسبی برای زایندهرود به ارمغان آورده است.
عمده بارشهای بهاری اصفهان در فروردین دریافت شد
وی با بیان اینکه بهار، جزو فصول پربارش استان اصفهان نیست و در حد معمولی منطقه بارش دریافت میکند، خاطرنشان کرد: بارشهای بهاری اصفهان به طور عمده در فروردینماه امسال محقق شد و ۱۰ روز اول نوروز بارشهای به نسبت مناسبی در مناطق غربی استان و شهر اصفهان رخ داد.
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: از نیمه دوم بهار و به ویژه از اواسط اردیبهشت سامانه های جوی که وارد کشور و استان شدند به طور عمده رطوبت خوبی دریافت نکردند و انرژی این سامانهها به صورت وزش باد شدید در منطقه تخلیه شد.
باد و گردوخاک پدیده غالب اصفهان تا اواسط خرداد
حاجی بابایی تاکید کرد: این وزش باد شدید، تنها مربوط به کشور و استان اصفهان نبوده است به طوری که کشورهای همسایه غربی ایران به ویژه عراق نیز طی این مدت ناپایداریهای جوی به صورت وزش شدید باد را تجربه کردند و گردوخاک شکل گرفته در آن منطقه، توسط الگوهای جوی به کشور و داخل استان اصفهان نیز نفوذ کرد.
وی با بیان اینکه امسال تا پایان شهریور ماه بارش خاصی در سطح استان نخواهیم داشت، اضافه کرد: وزش بادهای به نسبت شدید تا شدید و خیزش و انتقال گردوخاکها از کانونهای فرسایش بادی داخلی و خارجی از جمله کشور عراق، دستکم تا ۱۰ روز آینده اواسط خرداد ادامه خواهد داشت و فعالیت عمده سامانههای ناپایدار جوی به دلیل نبود تغذیه رطوبتی، به صورت وزش باد خواهد بود.
