شوک تورمی به اقتصاد آمریکا؛ تعطیلات تابستانی زیر سایه گرانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، در آستانه آخرین دوشنبه ماه مه که آغازگر غیررسمی فصل تابستان در ایالات متحده است، مصرفکنندگان آمریکایی با فشارهای تورمی شدیدی روبهرو هستند. جنگ در خاورمیانه و اختلال در عرضه انرژی، قیمت طیف گستردهای از کالاها از سوخت گرفته تا مواد غذایی را به شدت افزایش داده است.
دادههای رسمی دولت فدرال نشان میدهد نرخ تورم کل در ماه آوریل به ۳.۸ درصد رسیده که بالاترین نرخ سالانه از سال ۲۰۲۳ تاکنون است. استفان جونیو، اقتصاددان ارشد بانک آمریکا، با تأکید بر نارضایتی عمومی گفت: «در این تعطیلات، سطح بالایی از استیصال در میان مسافران و خریداران مشاهده میشود.» همچنین نظرسنجی دانشگاه میشیگان نشان میدهد شاخص اطمینان مصرفکننده در ماه مه به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده است.
سبد خرید آمریکاییها برای دورهمیهای تابستانی بسیار گرانتر شده است؛ قیمت گوشت چرخکرده و استیک نسبت به سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶ درصد و قیمت هاتداگ ۱۱ درصد رشد داشته است. بهای گوجهفرنگی نیز ۴۰ درصد و قهوه بیش از ۱۸ درصد افزایش یافتهاند.
در بخش حملونقل، قیمت بنزین با جهشی ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به بالاترین سطح در چهار سال اخیر رسیده است. با وجود آنکه ۴۵ میلیون آمریکایی برای این تعطیلات برنامهریزی کردهاند، هزینه بالای سوخت بسیاری را ناچار به صرفهجویی یا لغو سفر کرده است. همچنین بهای بلیت هواپیما به دلیل رشد هزینههای سوخت جت، ۲۰.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که تعطیلی شرکت هواپیمایی «اسپیریت» نیز به این بحران دامن زده است. در مجموع، افزایش هزینههای اقامت و سفر، بسیاری از شهروندان آمریکایی را ناگزیر به سپری کردن تعطیلات در خانههای خود کرده است.
