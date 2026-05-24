افزایش ۱۰۰ هزار تنی جذب مواد خام در صنایع تبدیلی کشاورزی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کمالی با اشاره به برنامه ریزی و عملکرد این حوزه، اعلام کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان تاکنون، تعداد ۹ پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی با سرمایه‌گذاری ۳۱۰ میلیارد تومان در استان صادر و این واحدها به مرحله تولید رسیده اند.‌

کمالی افزود: این واحدهای جدید که در حوزه‌های بسته‌بندی حبوبات و خشکبار، بسته‌بندی انواع میوه، انجماد آبزیان، سردخانه و تولید پودر ماهی فعالیت می‌کنند، منجر به ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۹۰ نفر شده‌اند.

‌وی تصریح کرد: با فعالیت این واحدها ۱۰۰ هزار تن به ظرفیت جذب مواد خام کشاورزی در صنایع استان افزوده شد.

مجید کمالی با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی‌های حمایتی و اعتماد سرمایه‌گذاران در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی اظهار داشت: در همین مدت، ۳۲ مجوز تاسیس واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز در استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه این واحدها با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی استان و مجموعاً با سرمایه‌گذاری ۶۵۰ میلیارد تومان در حال پیگیری هستند، یادآور شد: ظرفیت جذب ماده خام این واحدها ۷۵ هزار تن برآورد شده و طبق پیش‌بینی‌های کارشناسی، این پروژه‌های جدید پس از تکمیل فرآیند احداث، ظرف سه سال آینده به بهره‌برداری کامل رسیده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۸۰ نفر در استان ایجاد خواهد شد.