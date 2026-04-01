تداوم چرخه تولید در ۲۵۵ واحد صنایع تبدیلی کشاورزی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کمالی، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی این سازمان ، از فعال‌بودن ۲۵۵ واحد صنایع تبدیلی در این استان خبر داد و افزود: ظرفیت جذب ماده خام این واحدها به ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تن می‌رسد که نشان‌دهنده مقیاس بزرگ و اهمیت راهبردی این بخش در اقتصاد کشاورزی و شیلاتی کشور است.

وی در تشریح آمار اشتغال‌زایی این بخش اظهار کرد: این واحدهای صنعتی به‌طور مستقیم ظرفیت جذب ۶۸۰۰ نفر نیروی کار را دارند و در فصل‌های اوج فعالیت، حدود ۲۱ هزار نفر نیروی کار فصلی نیز در این واحدها مشغول به کار هستند. این یعنی در مجموع، بیش از ۲۷ هزار خانوار از طریق این واحدهای صنعتی تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی تحت پوشش حمایتی قرار دارند.

وی ادامه داد: بیشترین فعالیت واحدها مربوط به صنایع شیلاتی است که با ۸۹ واحد فعال، خودنماینده‌ای بزرگ از توانمندی‌های صنعتی در استان‌های ساحلی هستند. ظرفیت جذب ماده خام این واحدهای شیلاتی به ۸۹۰ هزار تن می‌رسد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به تنوع محصولات این بخش افزود: تولیدات شامل انواع آبزیان تجاری صادراتی، آبزیان خشک‌شده صادراتی، انواع کنسرو ماهی و پودر ماهی خوراکی و غیرخوراکی است که نشان از سطح کیفی و بین‌المللی بودن این محصولات دارد.

کمالی تأکید کرد: تداوم فعالیت این واحدها در شرایط دشوار کنونی، پیام روشنی به داخل و خارج از کشور دارد که چرخه تولید در کشور متوقف نشده و با وجود تمام تهدیدها، امید، تعهد و توانمندی‌های ملی همچنان استوار است.