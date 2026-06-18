به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کمالی در راستای تبیین برنامههای توسعهای استان، جزئیات پروژههای به بهره برداری رسیده در بخش صنایع تبدیلی را اعلام کرد و گفت: این طرحها با هدف افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و دریایی و کاهش ضایعات در زنجیره تولید اجرا شدهاند.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان بیان کرد: این شش پروژه با تنوع محصولی بالا بوده که شامل طرح بستهبندی حبوبات و برنج با ظرفیت ۶۰۰ تن و ایجاد ۱۰ شغل مستقیم و ۳۰ شغل غیرمستقیم در شهرستان میناب و همچنین دو پروژه بزرگ بستهبندی محصولات در زمینه بستهبندی سبزیجات، صیفیجات و سردخانه بالای صفر با مجموع ظرفیت حدود ۱۰هزار تن در شهرستان بندرعباس است .
کمالی افزود: پروژه تولید پودر ماهی غیرخوراکی نیز با ظرفیت ۴۸ هزار تن و ایجاد ۶۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم در شهرستان بندر لنگه و دو طرح فرآوری محصولات دریایی نیز شامل «عملآوری آبزیان و سردخانه زیرصفر» با ظرفیت ۳ هزار و ۸۳۰تن و «تولید پودر ماهی غیرخوراکی» باظرفیت ۴هزار و ۸۰۰تن در شهرستان جاسک به بهره برداری رسیده است.
وی در پایان با ارائه جمعبندی آماری از این پروژهها اظهار داشت: این طرحها در مجموع ظرفیت تولیدی بالغ بر ۶۷ هزار و ۱۸۰ تن را به زنجیره تولید اضافه میکنند، همچنین از نظر اشتغالزایی، این پروژهها باعث ایجاد ۱۳۷ فرصت شغلی مستقیم و ۲۸۵ فرصت شغلی غیرمستقیم در استان هرمزگان خواهند شد که گامی مؤثر در جهت توسعه اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان محلی محسوب میشود.
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