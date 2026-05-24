جنگ تحمیلی را با روایتگری درست بردیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، در آیین تجلیل از روابط عمومی‌های برتر دستگاه‌های اجرایی استان البرز، که امروز یکشنبه، در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، از زحمات شبانه‌روزی فعالان این عرصه تقدیر کرد و خطاب به حاضران گفت: هفته پشت سر گذاشتیم و به همه همکاران و دوستان خودم خداقوت و خسته نباشید جانانه می‌گویم؛ بابت تمام زحماتی که در طول این سال‌ها با عشق و علاقه در رسانه و نظام اداری متقبل شده‌اید.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد: کسی که این حوزه را می‌شناسد می‌داند اگر علاقه‌مند و دلباخته شیوه اطلاع‌رسانی نباشیم، نمی‌توان این کار دشوار را درک کرد و از عهده آن برآمد.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، قدرت نرم جمهوری اسلامی را مرهون روایت‌سازی صحیح دانست و تصریح کرد: یکی از شاخصه‌های پیروزی ملت ایران، روایتی است که به جهانیان ارائه شده است. به اعتراف تمام رسانه‌های خارجی، ما در جنگ‌ها به واسطه روایت پیروز شده‌ایم.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه خاطرنشان کرد: کاری که انجام شد، بسیاری از افرادی که شاید در تقسیم‌بندی خودمان آن‌ها را جز جریان منتقد یا حتی مخالف حاکمیت می‌دانستیم، با صدای بلند مخالفت خود را با جنگ اعلام کردند. این کار بسیار ارزشمندی بود که تصویر ایران منسجم را به نمایش گذاشت.

برکات تمرکززدایی در جنگ ۱۲ روزه

گلزاری بخش مهمی از موفقیت‌های دولت در بحران‌های اخیر را ناشی از سیاست تفویض اختیارات به استانداران دانست و گفت: شاید بسیاری با این رویکرد مخالف بودند و ساختار حاکمیت نیز چنین اجازه‌ای نمی‌داد، اما این اتفاق افتاد.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه (اشاره به عملیات‌های اخیر)، برکات و قدرت تمرکززدایی نشان داده شد؛ این واگذاری اختیارات ثمره خود را در بحران نشان داد.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت به ثمرات اصلاحات اقتصادی اشاره کرد و این سیاست را سپر دفاعی کشور در جنگ اقتصادی خواند و اظهار داشت: اصلاح نظام اقتصادی کار بسیار سخت و مهمی بود، اما امروز می‌بینیم که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، کشور دچار هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی نشد و کمبودی به وجود نیامد.

وی با تأکید بر اهمیت ثبت وقایع گفت: اینها روایت‌هایی از پیش از جنگ و حین آن است که به هر میزان نوشته شود، کم است. ما در ۸ سال دفاع مقدس از نظر روایت بسیار عقب هستیم و این مسئله بسیار مهمی است.

گلزاری سپس به گوشه‌ای از ایثار مهندسان صنعت نفت اشاره کرد و گفت: تمام تلاش دشمن این بود که مسیر سوخت‌رسانی و بنزین به شمال کشور را که عمدتاً مقصد مسافران است، قطع کند. در این میان مهندسین فداکار این کشور، خطوط انتقال را تغییر دادند تا خللی در روند خدمت‌رسانی ایجاد نشود. این یک روایت ماندگار است.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در پایان سه ضلع مردم، میدان نظامی و دولت را عامل خلق حماسه‌های اخیر دانست و مسئولیت روابط عمومی‌ها در بازتاب این پیروزی‌ها را خطیر برشمرد.