افزایش ۱.۵ میلیون نفری تعداد داوطلبان هلال احمر در ایام جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عزتی با اشاره به افزایش تعداد داوطلبان جمعیت هلال احمر در ایام جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: پیش از آغاز جنگ رمضان، تعداد داوطلبان سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ۴.۵ میلیون نفر بود اما در ایام جنگ یک و نیم میلیون نفر به جمعیت ما اضافه شد و اکنون این تعداد به حدود ۶ میلیون نفر رسیده است.

وی افزود: بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این تعداد مربوط به سازمان داوطلبان و سایرین در حوزه سازمان جوانان هستند.

عزتی با بیان این که سامانه «هلال من» و پویش «جبهه مردمی ایران» برای پذیرش داوطلبان فعال است، گفت: ما آمادگی داریم تمام افرادی را که علاقه‌مند به همکاری با جمعیت هلال احمر هستند، جذب کنیم. افراد با هر تخصص و توانمندی می‌توانند نام‌نویسی کنند، سازماندهی شوند و به‌تدریج از ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایشان استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ادامه داد: در ایام جنگ اقشار مختلف مردم پای کار هلال احمر و کمک‌های بشردوستانه بودند، از افرادی که تجربه کار خدماتی داشتند و یا جابه‌جایی بار بلد بودند، تا پزشکان و افراد متخصص در حوزه‌های فنی و مهندسی، پرستاری، نجاری، جوشکاری و...، هرکسی با هر تخصصی آمد و اعلام کرد که در چه حوزه‌ای می‌تواند با ما همکاری کند. در این ایام از تخصص‌های مختلف آن‌قدر داوطلب داشته‌ایم که امکان استفاده از ظرفیت همه این افراد فراهم نشد و به دلیل استقبال بالای مردم بسیاری از تخصص‌ها هنوز به کارگیری نشده‌اند.