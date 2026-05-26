۵ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۳۸

واکنش کنسولگری ایران در هند به لفاظی های جدید ترامپ

کنسولگری ایران در هند به لفاظی های جدید رئیس جمهوری آمریکا درباره نابودی اورانیوم با غنای بالای ایران واکنش نشان داد و آن تکرار رؤیاهای شکست خورده ترامپ دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسولگری ایران در حیدرآباد هند در واکنش به سخنان تکراری و لفاظی های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد: اگر ایران می‌خواست به شما اورانیوم بدهد، خیلی پیش‌تر از آغاز جنگ این کار را انجام داده بود.

این مرکز دیپلماتیک ایران در هند خطاب به دولت واشنگتن نوشت: اگر هم می‌توانستید با جنگ آن را از ما بگیرید، تا حالا این کار را کرده بودید.

کنسولگری ایران در هند تأکید کرد: اکنون [شما آمریکایی ها] تنها کاری که از دستتان برمی‌آید، تکرار رؤیاهای شکست‌خورده‌تان است.

این نهاد دیپلماتیک با طعنه به ترامپ به خاطر تبعیت از نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد: این، نتیجه و بهای اعتماد به یک دوستِ جنایتکارِ جنگی و متوهم است.

ترامپ در تازه ترین لفاظی خود مدعی شده بود که اورانیوم با غنای بالای ایران باید از بین برود، آرزویی که رئیس جمهوری آمریکا بارها آن را تکرار کرده اما تاکنون در انجام آن ناکام مانده است.

