اسرائیل هیوم: اختلاف بین مقامات آمریکا درباره ایران افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در گزارشی نوشت: اختلافات در داخل دولت آمریکا درباره ادامه مذاکرات با ایران افزایش یافته و سه موضوع اصلی مورد اختلاف باقی مانده است: آزادسازی دارایی‌ها، تعهد ایران درباره اورانیوم غنی‌شده و ادامه غنی‌سازی هسته‌ای.

این رسانه صهیونیستی افزود: ایران خواستار دسترسی به دارایی‌های مسدودشده خود در قطر، از جمله ۱۲ میلیارد دلار شده و بخشی از پرداخت‌ها قرار است در قالب هزینه عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز انجام شود.

اسرائیل هیوم به نقل از منابع دیپلماتیک مدعی شد قطر طی هفته‌های اخیر نقش مهمی در مذاکرات میان آمریکا و ایران ایفا کرده و حتی کمک‌های مالی قابل‌توجهی به تهران ارائه داده است.

این رسانه صهیونیستی افزود: سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی این کشور به دوحه نشان‌دهنده عمق همکاری اقتصادی تهران و دوحه است.

اسرائیل هیوم مدعی شد قطر پس از آتش‌بس، روابطش با تهران را گسترش داده است و در حالی که امارات متحده عربی و عربستان پس از آتش‌بس هدف حمله قرار گرفتند قطر در امان ماند.