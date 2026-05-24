واکنش اروپا به روند تحولات میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، اورزولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا از پیشرفت حاصل شده در راستای دستیابی به توافق میان امریکا و ایران استقبال کرد.

وی بار دیگر مدعی اهمیت بازگشایی تنگه هرمز و ضرورت جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران شد.

وی تصریح کرد: اروپا به همکاری با شرکای بین‌المللی برای غنیمت شمردن از این لحظه برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک پایدار در خصوص ایران ادامه خواهد داد.

گفتنی است که پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ضمن استقبال از حل دیپلماتیک مسائل بین تهران و واشنگتن، حل اختلافات بین طرفین در موضوع هسته‌ای را زمانبر اما ممکن دانست.