به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت: تلاش آمریکا و اسرائیل برای متوقف کردن برنامه هستهای ایران در حال شکست است و سیاستهای متناقض دونالد ترامپ به سردرگمی و تقویت موضع تهران انجامیده است.
این رسانه صهیونیستی افزود: ترامپ بارها درباره جنگ و مذاکرات با ایران مواضع متناقض گرفته است که از تهدید به نابودی ایران تا عقبنشینی از حمله نظامی و پذیرش محدودیتهای موقت برای غنیسازی را شامل می شود.
تایمز اسرائیل نوشت: جامعه جهانی اکنون بیش از هر چیز نگران بازگشایی پایدار تنگه هرمز و ثبات بازار انرژی است، اما در عین حال، ایران همچنان ذخایر اورانیوم غنیشده نزدیک به درجه تسلیحاتی را حفظ کرده و حتی درباره ۱۰ تن اورانیوم با غنای پایینتر نیز فشاری جدی روی تهران وجود ندارد. همچنین گزارشهایی از بازسازی تأسیسات هستهای و موشکی ایران منتشر شده است.
این رسانه صهیونیستی افزود: جمهوری اسلامی نهتنها تضعیف نشده، بلکه برای دستیابی به بازدارندگی هستهای مصممتر شده است.
تایمز اسرائیل، توافق موقت احتمالی برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف محدود فعالیتهای هستهای را بدترین گزینه ممکن اما کمخطرتر از بقیه گزینهها توصیف کرد و نوشت: هدف اصلی یعنی حذف کامل تهدید هستهای ایران محقق نشده است.
