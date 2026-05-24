واکنش لندن به روند تحولات میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوت کوپر وزیر امور خارجه انگلیس امروز یکشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در خصوص روند تحولات میان ایران و آمریکا نوشت: پیشرفت مهم و دلگرم‌کننده‌ای حاصل شده است.

وزیر امور خارجه انگلیس در این باره ادامه داد: ما به حمایت از این مذاکرات ادامه خواهیم داد. اولویت، بازگشایی کامل تنگه هرمز و توافقی پایدار است که تضمین کند ایران هرگز سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد!

این در حالیست که بر اساس اذعان آژانس بین المللی انرژی اتمی و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا هیچ نشانه ای از پیگیری تسلیحات هسته ای از سوی تهران وجود ندارد. ایران بارها تأکید کرده است که بر اساس مفاد ان پی تی، حق خود را برای بهره مندی از برنامه هسته ای صلح آمیز محفوظ می داند.