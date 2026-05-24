تأکید شورای ششم بر تسریع پروژه متروی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر تبریز صبح یکشنبه در جلسه بررسی عملکرد سازمان حمل‌ونقل ریلی، با تأکید بر نقش مترو در کاهش ترافیک شهری، خواستار تسریع در تکمیل خطوط، راه‌اندازی کامل سیگنالینگ و رفع مشکلات ایستگاه‌ها شدند.

روح‌الله رشیدی ضمن تأکید بر اهمیت پروژه قطار شهری در تبریز، گفت: موضوع مترو و حمل‌ونقل ریلی یکی از مهم‌ترین عملکردهای شورای ششم محسوب می‌شود و در این دوره، حدود یک‌چهارم اعتبارات شورا به پروژه قطار شهری اختصاص یافته است.

غلامرضا احمدی نیز با اشاره به مطالبات شهروندان گفت: مشکل صندلی های انتظار و آسانسور ایستگاه‌های مترو همچنان یکی از دغدغه‌ها و مطالبات اصلی مردم است و باید در راستای رفاه و دسترسی بهتر شهروندان، به ویژه سالمندان و افراد کم‌توان، هرچه سریع‌تر رفع شود.

اسماعیل چمنی در ادامه با مقایسه وضعیت متروی تبریز با برخی کلان‌شهرها افزود: شهرهایی مانند اصفهان و شیراز علاوه بر تکمیل سه خط مترو، اجرای خط پنجم خود را نیز آغاز کرده‌اند، در حالی که تبریز هنوز در مرحله تکمیل خطوط یک و دو قرار دارد.

وی همچنین بر اهمیت حمل‌ونقل ریلی در کاهش ترافیک شهری تأکید کرد و گفت: توسعه مترو نقش بسیار مهمی در حل معضل ترافیک تبریز دارد و نباید روند اجرای پروژه‌ها سال‌به‌سال به تعویق بیفتد، چراکه افزایش زمان اجرا موجب رشد چشمگیر هزینه‌ها خواهد شد.

اصغر باقری‌فر مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری تبریز در تشریح عملکرد سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری تبریز در سیصدوبیست‌وهشتمین جلسه علنی رسمی شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز اظهار کرد: در دوره شورای ششم، این سازمان سالانه با افزایش بودجه روبه‌رو بود.

وی افزود: این امر نشان‌دهنده توجه شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری به امر حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: در تشریح عملکرد این سازمان تا پایان فروردین ۱۴۰۵ می‌توان چنین بیان کرد که خط ۱ به طول ۱۷.۲ کیلومتر، دارای پیشرفت ۹۸/۶۹ درصد و ۱۸ ایستگاه است.

باقری‌فر با بیان اینکه آغاز پروژه خط ۲ در سال ۱۳۹۰ است، عنوان کرد: طول این خط ۲۲.۴ کیلومتر و پیشرفت آن ۲۹.۰۶ درصد است؛ این خط دارای تعداد ۲۰ ایستگاه بوده و پیشرفت کلی تونل آن ۷۷.۸۸ درصد است.

وی در تشریح خط ۳ عنوان کرد: این خط به طول ۱۰ کیلومتر و دارای ۱۰ ایستگاه است؛ آغاز پروژه به سال ۱۳۹۴ بازمی‌گردد و درصد پیشرفت حفاری صد رینگ ابتدایی تونل‌ها ۵۵ درصد است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری تبریز با اشاره به وضعیت خط ۴ گفت: مطالعات پایه این خط انجام و تفاهم‌نامه‌ای با وزارت دفاع امضا شده است؛ آیین کلنگ‌زنی نیز پیش از سال جدید انجام شد، همچنین این خط به صورت تراموا و به طول ۱۹ کیلومتر رفت‌وبرگشت، طراحی شده و شامل ۲۴ ایستگاه همسطح است.