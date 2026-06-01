غلامرضا احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی ابلاغ رأی مربوط به انفصال شش‌ماهه یعقوب هوشیار از سمت شهردار تبریز، شورای اسلامی شهر تبریز در حال پیگیری روند قانونی برای تعیین سرپرست جدید شهرداری است.

وی اظهار کرد: ابلاغیه مربوط به رأی انفصال شهردار تبریز امروز به شورا رسیده و بر اساس مفاد آن، شورای شهر باید ظرف مدت سه روز نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری اقدام کند.

وی با بیان اینکه هنوز جزئیاتی درباره علت صدور این حکم به شورا اعلام نشده است، افزود: در متن ابلاغیه تنها به رأی انفصال اشاره شده و علت آن ذکر نشده است؛ از این رو در حال حاضر اطلاع دقیقی از دلیل این حکم در دست نیست.

احمدی ادامه داد: پس از وصول این ابلاغیه، شورای شهر باید در قالب جلسه فوق‌العاده تشکیل جلسه دهد تا ضمن بررسی شرایط، درباره گزینه‌های موجود برای سرپرستی شهرداری تصمیم‌گیری شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در پاسخ به این پرسش که آیا گزینه مشخصی برای سرپرستی شهرداری مدنظر شورا قرار دارد یا نه، گفت: هنوز برای ورود به مصادیق زود است و تاکنون بررسی رسمی درباره افراد جایگزین انجام نشده است.

وی همچنین درباره سازوکار قانونی این جایگزینی تصریح کرد: فرآیند به این صورت است که اعضای شورا در مهلت تعیین‌شده گرد هم می‌آیند، گزینه‌ها مطرح می‌شود و در نهایت با رأی‌گیری، سرپرست شهرداری انتخاب خواهد شد.

بر اساس این گزارش، اداره کل بازرسی استانداری آذربایجان شرقی در نامه‌ای به شورای اسلامی شهر تبریز، با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، خواستار معرفی سرپرست شهرداری در مهلت سه‌روزه شده است.

گفتنی است طبق این رأی، شهردار تبریز به مدت شش ماه از خدمات دولتی منفصل شده و موضوع جبران خسارت نیز در حکم مورد اشاره قرار گرفته است.