به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا احمدی ظهر یکشنبه در سیصد و سی‌وچهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: حضور ده‌ها میلیونی مردم ایران و عراق در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب، حماسه‌ای ماندگار و جلوه‌ای از ایمان، استقامت و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

وی افزود: این وداع باشکوه، پیوند ناگسستنی امت و ولایت را به نمایش گذاشت و نشان داد هیچ جنایتی قادر به متوقف کردن اراده ملت ایران نخواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با قدردانی از حضور مردم ایران و همراهی آزادگان جهان با جبهه مقاومت، تصریح کرد: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از این مراسم، بازتاب‌دهنده خواست و احساس ملت ایران بود و بر استمرار مسیر شهدا و تحقق مطالبات ملت تأکید داشت.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت ۲۵ تیر، روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، از خدمات کارکنان این مجموعه در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر قدردانی کرد و سازمان بهزیستی را از نهادهای مهم خدمت‌رسان کشور دانست.

وی همچنین به حادثه اخیر در پروژه احداث روگذر شهدای قره‌داغ اشاره کرد و با تسلیت جان‌باختن سه کارگر این پروژه، گفت: در این حادثه، شهریار جعفری، علیرضا بابازاده و اسلام بابازاده جان خود را از دست دادند که این ضایعه، جامعه کارگری و مدیریت شهری را متأثر کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با تأکید بر ضرورت توجه جدی به ایمنی در پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: رعایت کامل ضوابط ایمنی و صیانت از جان کارگران باید در اولویت تمامی دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و عوامل اجرایی قرار گیرد تا از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.

احمدی در پایان، یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر، شهدای جبهه مقاومت، مدافعان حرم و کارگران جان‌باخته این پروژه عمرانی را گرامی داشت و بر پاسداشت ایثار و فداکاری آنان تأکید کرد.