به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی لرستان از دستگیری عامل آتش‌سوزی عمدی یک دستگاه خودرو سواری دنا در شهرستان بروجرد خبر داد.

وقوع حادثه و بررسی اولیه

در پی دریافت شکایتی مبنی بر آتش‌سوزی عمدی یک دستگاه خودرو سواری دنا در شهرستان بروجرد، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پس از حضور مأموران در محل حادثه و بررسی‌های اولیه، مشخص شد خودروی شاکی توسط فرد یا افرادی ناشناس به صورت عمدی به آتش کشیده شده و خساراتی به آن وارد شده است.

شناسایی و دستگیری متهم

با اقدامات پلیسی و همچنین اشراف اطلاعاتی صورت گرفته، هویت فرد خاطی شناسایی شد.

پس از هماهنگی قضائی، مأموران در یک اقدام ضربتی نسبت به دستگیری متهم اقدام کردند.

انگیزه جرم و معرفی به مراجع قضائی

در تحقیقات به عمل آمده از متهم، وی علت و انگیزه اقدام خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

این فرد به همراه مستندات پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.