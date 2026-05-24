۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

معاون نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی لرستان تغییر کرد

خرم‌آباد - معاون توسعه بازرگانی، بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی لرستان تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از طرف نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، سید سامان سیف با حفظ سمت، به عنوان سرپرست معاونت توسعه بازرگانی، بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی این سازمان منصوب و مشغول به کار شد.

مراسم تکریم و معارفه ظهر یکشنبه با حضور مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، مشاور رئیس سازمان و رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برگزار شد.

پیش از این، ناصر طهماسبی مسئولیت معاونت توسعه بازرگانی، بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان را برعهده داشت.

