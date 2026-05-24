ریزش دسته جمعی قیمت طلا و سکه در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین قیمت اعلام شده از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران نشان می دهد که امروز سوم خرداد ماه و در روز تعطیلی بازارهای جهانی، قیمت سکه طرح جدید نسبت به دیروز ۷.۵ میلیون تومان کاهش داشته و به ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

سکه طرح قدیم با ۸.۵ میلیون تومان کاهش به ۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه با ۳ میلیون تومان افت به ۹۳ میلیون تومان، ربع سکه با ۱.۷ میلیون تومان کاهش به ۵۱ میلیون تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی ۱.۳ میلیون تومان افت به ۲۶ میلیون تومان رسید.

طلای ۱۸ عیار با حدود ۹۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۷ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان و طلای ۲۴ عیار با حدود یک میلیون تومان کاهش به ۲۳ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان رسید.