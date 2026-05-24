تدوین شش اصل راهبردی حفاظت محیط زیست در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی بعدازظهر یکشنبه در نشست علمی تخصصی رهیافت‌های مدیریت یکپارچه تنوع زیستی استان در ساری اظهار کرد: قدرت یک سازمان صرفاً به مدیر آن وابسته نیست بلکه به تیمی پویا متعهد و متخصص وابسته است که در کنار مدیر فکر و عمل می‌کنند.

کنعانی با اشاره به شکل‌گیری یک تیم تخصصی در محیطزیست مازندران از سال ۱۳۹۵ افزود: هر زمان به این مجموعه اعتماد شد توانست مأموریت‌های خود را به‌درستی انجام دهد و بسیاری از برنامه‌های تخصصی محیطزیستی استان نیز با اتکا به همین ظرفیت اجرایی شده است.

وی حضور معاونان تخصصی سازمان حفاظت محیطزیست در استان را ارزشمند دانست و گفت: پیچیدگی‌های اکولوژیک و تنوع زیستی مازندران ایجاب می‌کند مدیران و متخصصان ملی برای حل مسائل محیطزیستی استان در کنار مجموعه استانی باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین از نقش دانشگاه‌ها تشکل‌های مردم‌نهاد فعالان محیط زیست و جوامع محلی در پیشبرد برنامه‌های حفاظتی تقدیر کرد و افزود: بدون شکل‌گیری شبکه‌ای از کنشگران محیط زیستی امکان تحقق اهداف حفاظتی وجود نداشت.

کنعانی با تشریح تجربه مدیریتی یک سال گذشته در استان تصریح کرد: تلاش کردیم همه لایه‌های مدیریتی از سطح اداره‌کل تا پاسگاه‌های محیط‌بانی را درگیر تصمیم‌سازی و اجرا کنیم و نگاه خود را از اجرای صرف پروژه‌ها به سمت تغییر پارادایم مدیریتی سوق دهیم.

وی ادامه داد: امروز باید از حفاظت به حکمرانی محیط‌زیست عبور کنیم یعنی از حفاظت پادگانی و واکنشی به سمت حفاظت مشارکتی تصمیم‌سازی داده‌محور و مدیریت یکپارچه زیست‌بومی حرکت کنیم.

کنعانی مازندران را استانی با پیچیدگی‌های گسترده اکولوژیک اجتماعی و اقتصادی توصیف کرد و گفت: فشردگی فعالیت‌ها توسعه فشار بر منابع طبیعی و هم‌زمانی بحران‌های اکولوژیک باعث شده مدل‌های کلاسیک مدیریت دیگر پاسخگوی مسائل محیطزیستی نباشند.

مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران تأکید کرد: موضوعاتی نظیر مدیریت آب و سرزمین حریق گردشگری تاب‌آوری اکولوژیک حفاظت از گونه‌ها و اقتصاد محلی همگی مسائل حکمرانی هستند و تنها با مدیریت بخشی قابل حل نیستند.

وی با اشاره به تدوین شش اصل راهبردی حکمرانی محیطزیستی در مازندران گفت: دانش‌محوری ، برنامه‌ریزی زیست‌بومی، شبکه‌سازی و مشارکت‌پذیری توافق‌سازی و پیوند حفاظت با معیشت آینده‌پژوهی و تاب‌آوری و همچنین یادگیری نهادی و مستندسازی تجربیات محورهای اصلی این رویکرد جدید هستند.

کنعانی خاطرنشان کرد حفاظت پایدار بدون مشارکت اجتماعی حضور دانشگاه‌ها تشکل‌های مردم‌نهاد جوامع محلی و ایجاد پیوند میان حفاظت و معیشت امکان‌پذیر نیست.

وی با تأکید بر اهمیت ثبت و انتقال تجربیات مدیریتی افزود بخشی از تاریخ حفاظت محیطزیست با بازنشستگی یا جابه‌جایی مدیران از بین رفته و باید حافظه نهادی و مدیریتی در سازمان تقویت شود تا تجربیات موفق قابل انتقال به نسل‌های بعدی باشد.

مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران در پایان اظهار کرد این نشست صرفاً ارائه چند پروژه نیست بلکه آغاز فرایند گذار به حکمرانی یکپارچه تنوع زیستی است و آینده حفاظت محیطزیست در کنترل طبیعت نیست بلکه در فهم پیچیدگی‌ها و توسعه حکمرانی است.