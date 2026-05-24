هوا در استان بوشهر گرمتر می شود

حسین شکوهی در گقتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه های هواشناسی، با تداوم وزش بادهای شمالی تا روز دوشنبه طی ساعاتی سواحل و فراساحل استان متلاطم پیش بینی می شود، طی این مدت در مناطق مستعد استان خیزش گرد و خاک محلی و همچنین احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین دمای هوا از روز چهارشنبه روند افزایشی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی گاهی وزش باد و در برخی از نقاط گردو خاک خواهد بود.

وی اضافه کرد:جهت وزش باد متغیر غالبا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از امشب در سواحل شمالی و مرکزی غالبا شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد:ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و از امشب در سواحل شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی متر خواهد بود.